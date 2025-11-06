從傳統到智慧！鐵路產業「靠它」升級數位化新里程
[Newtalk新聞] 全球化及數位化浪潮推動，鐵路產業正在加速重塑。然而，在轉型過程中，產業正面臨兩大關鍵挑戰：既要滿足數位轉型瞬息萬變的需求，又須符合日趨嚴格的網路安全法規要求。身為IRIS 銀級認證的鐵路設備供應商，四零四科技（Moxa）最新推出一系列通過EN 50155 認證的軌道運輸產品，包括車載交換器、車載電腦、無線通訊設備及IP 攝影機，以協助鐵路業者與系統整合商在數位化與資安並重的時代中穩健前行。
鐵路業者和系統整合商的當前難題
四零四科技表示，鐵路產業設計的數位解決方案，正大幅改變鐵路網路的運作、維護方式與乘客體驗。此一變革需仰賴創新工具、更大的頻寬和更強的即時連線能力，以支援列車控制與監測系統（TCMS）、預測性維護、安全狀況監測、多媒體乘客資訊（PIS）等多樣化應用。
隨著資料處理量與互聯規模大幅提升，當今的設計應以網路安全為首要考量。將網路安全列為優先要務，不僅是確保營運和基礎設施韌性，也關係到是否能符合歐盟 NIS2 指令和美國 TSA 安全規範。
此外，四零四科技表示，迎接下一代全球鐵路通訊標準FRMCS（Future Railway Mobile Communication System）對內建安全性的要求，網路安全已成為設計不可或缺的核心要素。
Moxa 全新軌道運輸產品採用基於「安全始於設計（secure-by-design）」理念打造，協助業者建立靈活、可擴充且安全的數位化基礎結構。同時，在設計上更充分考量有限的車載空間與電源限制，可有效克服部署過程中常見的複雜挑戰。Moxa 新的軌道運輸產品系列包括：
TN-4500B 系列車載交換器–配備8至28個埠、最多8個GbE 上行鏈路，以及 150 W 的 PoE 供電能力，以支援不斷擴充的車載網路並提升整體效能。
V3400 系列車載x86 電腦 –採用多核運算平台，配備先進的多無線連接介面（雙 5G LTE/Wi-Fi 和 Wi-Fi 6），並且內建安全防護功能，是執行高效能應用和智慧化控制部署的理想選擇。
V1200 系列車載Arm 電腦–小巧輕薄的 I/O 設計，配備領先業界的雙無線 5G/LTE 和 Wi-Fi 6 連接介面，適用於舊系統改裝及輕量化邊緣運算，特別是空間有限且需分階段安裝的部署情境。
TAP-M310R 系列列車對地面AP和WAC-M300 系列無線控制器– 採用雙頻 Wi-Fi 6 連接技術，支援低於50 ms 的無縫切換，以確保不間斷的服務。產品特色包括射頻狀態監控、集中式設備管理，以及進階診斷與故障排除功能。
VPort 07-3 系列IP 攝影機–採用IP66 防護等級的堅固設計，搭載3 百萬像素影像感測器，且支援 H.265 視訊壓縮技術，可節省頻寬同時提供清晰的影像。
Moxa 軌道運輸系列新產品均符合EN 50155 和EN 45545 等嚴格的國際鐵路標準，並依據 IEC 62443-4-1 安全開發生命週期準則開發該系列產品，可快速部署於各種應用，以支援從設備升級到完整系統整合的數位轉型要求。
Moxa 全球軌道交通事業群總經理邱皓雲表示：「Moxa 最新推出的軌道運輸產品，再次彰顯我們對鐵路客戶的堅定承諾：提供整合、安全、可因應未來需求的基礎設施，並確保更長的產品生命週期支援，以協助客戶加速完成數位轉型。」他進一步強調：「我們與鐵路業者和系統整合商密切合作，共同應對不斷演進的標準和法規要求、舊系統改裝挑戰，並支援更多新興應用。透過這樣的合作，我們可將客戶的回饋轉化為創新的解決方案，加速推動鐵路產業的數位轉型。」
Moxa 軌道運輸解決方案憑藉完善的認證與標準遵循架構，Moxa 已在全球 50 多個國家、200 多個城市，成功部署 1,000 多個專案，持續印證其產品與服務的可靠度。
