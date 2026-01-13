從傳統智慧中尋找現代健康養生觀念 「太醫學AI+」以古法新詮回應時代需求

圖：太醫學AI+提供。

【記者張嘉誠／綜合報導】

在現代生活節奏加快、健康議題備受關注的背景下，民眾對於日常保養與生活型態的選擇也有了更多討論。歷經三年嚴謹籌備，於2024年7月正式成立的「太醫學AI+」(吉古金晶)，從源遠流長的養生智慧中汲取靈感，為現代人的健康養生觀念提供了另一種實踐視角。

從社會事件反思，回歸健康根本

品牌主理人張克咸表示，創立動機源於對現代人健康困境的觀察。他指出，除了既有的醫療體系外，現代人也開始思考，是否能在日常生活中建立更完整的健康管理觀念。因此，團隊重新審視歷經數百年積累的古代太醫養生哲學，是當代極需重視的健康養生觀念。

圖：太醫學AI+提供。

核心方案：強調日常調理，實踐積極養生

「太醫學AI+」推廣的核心養生理念是「三分調，七分養」，主張長期、穩定的日常保養勝過臨時應對。其中最為提倡的，是基於傳統食養智慧所發展的日常調理方案。

例如，團隊分享的「加味開胃湯」飲食概念，旨在透過自然食材幫助促進食慾與消化機能。他們認為，良好的消化吸收是身體獲得營養、維持活力的根本。建議可搭配清淡的瘦肉湯或魚湯，作為日常飲食多元化的一種營養補充參考。對於現代較難取得的傳統素材，則提供如牛樟芝等作為日常保養的選項參考，並分享如適時飲用玉米粥等飲食調整的傳統經驗。

安全與廣泛適用性為優勢

這套源自傳統的養生法，其優勢在於溫和與廣泛的適用性。根據團隊參考的既往經驗資料顯示，其養生原則注重身體整體平衡，因此適用於不同年齡與體質的群眾，作為日常保健的參考。無論是關注呼吸道保養、尋求運動後舒緩，或希望維持良好狀態的亞健康族群，都能從中找到適合自身的生活調整方向。這種以人為本、因人而異的健康養生觀念，正是其特色所在。

鎖定客群與服務

「太醫學AI+」主要服務大台北地區，品牌旗下「太醫學館」提供免費的健康生活諮詢，內容涵蓋生活姿勢調整、身體舒緩，以及日常生活中的健康防護觀念與長期健康規劃等經驗交流，整體以諮詢與分享形式進行。

張克咸強調，團隊的使命是推廣正確的健康養生觀念，而非取代正規醫療。他們鼓勵民眾在遇到任何身體嚴重不適時，務必優先尋求專業醫師診斷。太醫學AI+ 的角色，是提供一種強調日常累積、提升自我防護力的生活哲學，讓每個人都能成為自己健康的第一責任人。

太醫學AI+

諮詢專線：（02）2737-5407；0908-568-758

地址：台北市大安區通化街165巷29號1樓

官方網站：https://wellness-royal1.com/

LINE官方帳號：https://lin.ee/8FJMhTw