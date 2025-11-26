從債務流沙中爬起1／從律師到志工 他們替貧困負債者織起一道防護網

「卡債受害人自救會」除了幾位熱心律師，還有數十位志工，特別的是，志工們大多曾經是卡奴。

在這裡，焦慮與希望交織。沒有指責，只有理解與支持。

20年前，信用卡風暴將無數家庭推向絕境，幾位律師、立委與學者緊急組成「卡債受害人自救會」，將無數卡奴從谷底拉起。重生的卡奴們卻也沒有離開，他們轉身一變，成為志工。從法律專業到溫暖的陪伴，這群人共同織起一道救命繩索，持續讓人們從債務泥沼中重新站起。

如今，融資公司貸款成了新型態的債務陷阱。這群人依然在這裡，沒有離開，他們低調卻不曾間斷地，協助每一個被逼到懸崖的家庭。

廣告 廣告

債務諮詢的結束時間是12點，此刻都12點半了，還有最後一位債務人在等待諮詢，1位30多歲年輕女生，狀況較特殊。

自救會志工 多是當年的卡奴

終於結束後，律師林永頌解釋，那位女生並非欠卡債，是多年前替老闆擔任連帶保證人，最近公司收了，「債務7、8,000萬元，誰還得出7、8,000萬元？」

這是「卡債受害人自救會」固定每月舉辦的「債務說明會」，總會有數十位民眾前來參加，求助者多半是積欠卡債或融資公司貸款，但也有像今日這名女生的特殊狀況者，他們一律協助。

自救會的靈魂人物是律師林永頌，現場另有數位律師、十多位志工熱心協助。令人詫異的是，這些志工們幾乎都是當年所謂的「卡奴」。

2005至2006年，台灣爆發卡債風暴，又稱雙卡風暴（信用卡、現金卡），肇因於各家銀行搶攻信用卡市場，浮濫發卡，當年菜市場甚至校門口就能辦卡，無視持卡人是否有能力繳卡費，繳不出來，就收取高額違約金與利息，多年後，果然爆發卡債風暴，許多人燒炭輕生，政府甚至為此規定在大賣場買炭須登記。據金管會2006年的統計，卡債族高達52萬人，被稱「卡奴」。

來自救會求助的民眾，各年齡層皆有，近年年輕人卻增加，多是積欠融資公司債務。

少有人知道，當年的卡奴們，至今仍有不少人的債務尚未解決，「卡債受害人自救會」因此運作至今。這幾年，甚至多了積欠「車貸」「手機貸」等新型態債務的負債者，前來求助。

當年，悲劇爆發後，當時的立委簡錫堦找上林永頌商討，林永頌當時是法律扶助基金會台北分會會長，幾個民間團體努力下，《消費者債務清理條例》終於在2008年立法，經濟困難的卡債族可與銀行協商，協商不成可「更生」或「清算」。「卡債受害人自救會」則在2010年成立，由林永頌等多位律師替貧困的卡債族打官司。

另一位靈魂人物是律師趙興偉，他對我們回憶：「我曾經處理過某一家銀行的支付命令，月息3分，等於年利率高達36％。當年亂發卡，民眾往往也不了解利息是多少，最後根本沒辦法還。」

趙興偉學法律與金融，曾任職某家公股銀行的投資部門，對金融議題有概念。他透露：「以前我家裡也被倒過債，我媽媽當會頭，被倒會快100萬元，後來我們3個小孩硬撐著把債還完。」如今他是一家律師事務所的老闆，但他說：「我們也是從弱勢出來，經過努力，稍微可以在社會上立足，不過那種艱辛我們非常了解。」

來到卡債受害人自救會求助的民眾，若通過法律扶助基金會的審核，每個案件由法扶撥給承辦律師1萬至2萬元費用。這金額遠遠低於行情價，更別說林永頌、趙興偉這樣的資深大律師。趙興偉說：「消債的案件基本上都滿冗長的，一個案子從開始到結束，大概要二到三年。」

所以接這些案子其實很虧本？「不是啊，你會看到一個債務人，來我們這邊求助時非常緊張、無助，後來成功通過更生或清算， 整個人變得完全不一樣，人生有希望了。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

更多鏡週刊報導

從債務流沙中爬起2／他本打算養小孩到大學畢業 60歲就去自我了斷

從債務流沙中爬起3／她花20年還卡債 最後從卡奴變救人者