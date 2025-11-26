從債務流沙中爬起2／他本打算養小孩到大學畢業 60歲就去自我了斷

楊錦華從小孩出生後開始欠卡債，還不出款後只能當臨時工以免被強制扣薪。今年他終於通過更生，如今是自救會志工。

自救會的志工楊錦華，便是從谷底到如今有了微笑。他對我們透露，本打算撐到2個小孩都大學畢業，60歲時便自我了斷，以免老後拖累子女。

楊錦華在自救會擔任志工2年了，他說，年輕時老家的房屋一部分被土地徵收，只好貸款改建，他開始幫忙家裡還債，難有存款。後來結婚生子，太太產後憂鬱症無法工作，也無法帶小孩，他只好請24小時托嬰，月月入不敷出，開始用信用卡預借現金，每次借個3,000、5,000元，有時小孩生病住院，就得借更多。

當時信用卡市場正熱，「有時去夜市走走，就有辦信用卡的攤子，一直在推銷，也沒什麼審核。」他想要多一些現金可以周轉，比較安心，就越辦越多張。「我都準時繳最低應繳金額，銀行還主動幫我調高額度，有一家銀行短短2年就把我的額度從5萬調到50萬元。」那像是撒旦給的蜜糖，明明他月薪僅3萬多元。

卡債悄悄如雪球越滾愈大，最後直衝過來將他輾壓。當他連最低應繳金額都繳不出來時，已辦15張信用卡，外加一張經典的喬治瑪麗現金卡，2006年他與銀行協商，才知道利滾利加上高額違約金，卡債已達156萬元。與銀行協商後，他努力還債，每月固定還2萬多元，「可是我月薪才3萬元，所以每個月都要跟朋友借錢還債，硬撐繳了14期，就繳不出來。」

銀行不斷催債，楊錦華壓力大，開始高血壓、肩頸僵硬，且總是失眠到半夜2點才能入睡。他在工廠工作，「機器都是高速旋轉，有一天我操作機器時居然打瞌睡。」他嚇到，決定辭職。經濟雪上加霜了，他只能躲債，休息一陣子後，他改當蓋鐵皮屋的臨時工，領現金，以免被銀行找到，遭強制扣薪。

律師趙興偉說，卡債自救會2010年就成立，沒想到持續至今，因為許多貧困者仍背負當年卡債。

2010年，他得知有卡債受害人自救會這個組織，上門求助，律師替他送件，無奈當時雖已有《消費者債務清理條例》，但門檻極嚴苛，楊錦華與母親同住，老家是自有住宅，不符申請條件。他只好繼續當臨時工躲債。

通過更生後 打消了輕生念頭

一晃十多年，前幾年，他的姊姊癌逝，母親與他聊到卡債的老問題，他只回，自己會處理，要母親別管他。楊錦華對我們說，那十幾年一直很不順利，為了避免被強制扣薪，「報章雜誌徵人的工作我都不能去應徵，只能靠朋友幫忙介紹臨時工，但又常被廠商找理由拖欠工錢，有時候連生活費都沒有。所以我只打算活到60歲，60歲時小孩大學畢業了，我已經沒有負擔，也老了，就去結束我自己。」

知子莫若母，母親哭著說：「你姊姊剛走，我已經很難過，你再做傻事，你要我怎麼活下去？」孝順的他只好答應母親再試試看，重新踏進卡債自救會的大門。那是2023年。

他也開始在自救會當志工，「我這次重新申請，心裡就決定往後的人生要奉獻給自救會，除非我不能動。」每月最後一個週六，他一定一早從桃園趕到台北，不管照顧弟弟再累。他的弟弟中風，這幾年都靠他在家照顧，也因此無法工作，母親每月僅給8,000元當照護費。

幸而《消債條例》經過2次修法，門檻不再那麼嚴苛，就在今年4月，他終於通過更生，法院判決他每月只需還350元。今年，他也正好60歲，一個他原本想自我了斷的年紀。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

