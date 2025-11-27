從價格考量到材質透明 全聯家用品選購邏輯大轉變

【警政時報 薛秀蓮／台北報導】食安意識與環保永續並行的消費趨勢下，全聯家用品項近期出現明顯變化：消費者在選購日用品時，不再只看價格與好不好用，而是更加重視「材質是否安全、是否具檢驗認證、是否符合環保永續」。其中，新上市的「OP 天然植材抗菌保鮮膜」因主打「甘蔗來源」、「無氯材質」、「國際檢驗」成為討論焦點，成了全聯架上備受關注新亮點。

OP 天然植材來源保鮮膜亦推出抗菌版，其中抗菌版本於全聯通路獨家販售。(圖／業者提供)

天然植材成為新關鍵字：消費者不只求好用，更求安心

過去保鮮膜多屬於直覺購買的日用品，但近年來不少消費者開始查看包裝背面的成分標示，尤其是需要替孩子備餐、保存生鮮與料理水果的族群，更希望選用材質安全的商品。

目前市售保鮮膜，部分成分為 PVC、PVDC 等「含氯材質」，在與油脂、高溫接觸或不當使用狀況下可能有化學風險，引發不少家庭主婦、備餐族、親子家庭的討論。這也讓新上架的 OP 天然植材保鮮膜一推出就吸引許多目光，因為它100%無氯無塑化劑，更強調含 「天然植材甘蔗來源」，從原料端就與市場產品明顯不同。

OP 天然植材抗菌保鮮膜含天然植材甘蔗製成、不含氯的天然植材保鮮膜，安全度更高。(圖／業者提供)

天然植材是下一代家庭用品的方向

OP 品牌表示，推出天然植材保鮮膜並非單一策略，而是品牌長期理念：更健康、無毒，也對環境更友善的生活方式。從原料端改用植物來源、從材質端做到無氯無毒，都是希望讓家庭在日常生活中，也能透過小選擇累積更大的健康與永續價值。品牌補充：「保鮮膜每天都在接觸食物，我們希望成分安全、來源更天然，讓每位使用者都能安心。」

OP 天然植材來源保鮮膜系列各大通路陸續上架，全聯通路獨家販售300尺抗菌版本，買1送1平均一件145元，為日常料理帶來更安心的使用體驗。(上架訊息及促銷內容以各通路公告為主。）

更多天然植材保鮮膜介紹：https://reurl.cc/aMG3eZ

