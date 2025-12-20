從優撫卹 正義余男最高補償金1280萬

針對台北捷運、中山商圈發生隨機砍人案，台北捷運警方20日加強巡邏警戒人力。（郭吉銓攝）

北捷台北車站M7出口及誠品南西店19日發生隨機殺人案，嫌犯張文在捷運站內丟煙霧彈時，57歲余姓男子上前制止遭利刃刺穿心肺，送醫不治。余妻直言先生平時正義感十足，台北市長蔣萬安宣布，北捷將提供500萬元保險補償金，市府也會從優撫卹；據悉，余家最高可獲1280萬元。

張嫌19日下午在北捷台北車站M7出口丟煙霧彈，余男上前制止遭張嫌持刀自背部刺傷心肺不治。事發後蔣萬安及行政院長卓榮泰各赴醫院關懷，余妻說，先生平時就是仗義執言、富有正義感的人。蔣昨說，除了北捷會依保險對死者提供500萬元補償，因余男見義勇為，市府會從寬從優撫卹。

北市法務局長連堂凱說，余男賠償金有3部分，一是犯罪被害人補償金180萬元，可全額取得沒問題；另依《台北市民協助警察逮補人犯損失補償自治條例》，當場死亡者發給撫卹金600萬元，余男也適用。至於北捷500萬元賠償金能否與前述兩筆賠償重疊，法條仍須釐清，周一會與北捷討論，市府會從優爭取。

37歲保全蕭姓男子騎機車下班回家在誠品百貨外等紅燈，遭張嫌行經身旁時揮刀畫開頸部，蕭男往前騎一小段路後倒地，送醫因失血過多不治。蕭男姊姊19日晚間在警局做完筆錄，向媒體慟喊「犯人殺了我弟弟，我們不是犯人家屬，我們是受害者家屬。」

此外，37歲王姓銀行員19日晚間下班後獨自逛誠品南西店，在4樓被張嫌無差別攻擊遇害。王男是新北市民，因家屬心情難以接受、盼低調處理，暫不需要市府提供經濟協助，市長侯友宜仍致電慰問王父，家屬只表達希望盡早找出真相、釐清張文犯案動機。

新北市社會局說，這次有4位受害者設籍新北，市府第一時間啟動關懷機制，市長也親自慰問。其中1位輕微嗆傷男市民昨出院，另有2位市民住院治療中，王男則由家屬處理後事中，市府都將持續關心協助。

台北市社會局也說，已派社工到醫療院所關懷與發放慰問金，並啟動社工關懷機制，提供媒合心理支持、生活協助、法律諮詢等服務，啟動「一案一社工」、「一案一律師」，確保受害者獲得妥善照顧與後續權益保障。