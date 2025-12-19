從光復洪災到實習 慈大傳播系授袍典禮勉勵學生發揮影響力

自光復洪災發生到10月14日，台鐵光復站進出人次累計約50萬人，許多年輕志工自發前往協助災後清理，「鏟子超人」的行動因媒體傳播而擴散，凸顯媒體的巨大影響力。慈濟大學傳播學系於19日舉行「傳播學系111級授袍典禮」，為即將踏入業界的學生送上祝福。

慈濟大學傳播學系四年級學生，將於明年2月起展開為期12週、共480小時、6學分的業界實習。典禮在德耘、德璒師父、校長劉怡均以及傳播學系師長的見證與祝福下舉行。實習單位包括大愛電視、公共電視、行銷公司與出版公司等。

典禮中，實習同學從師父和師長手中接過實習袍，並領取證嚴上人的祝福「福慧紅包」，全體學生宣誓，強調大眾傳播媒體具有深遠社會影響力，願以善念與努力，淨化人心、促進社會祥和。

德耘師父開示，傳播的影響力太大，可以成為別人命中的貴人，德耘師父以光復鏟子超人的新聞為例，能夠帶動這麼多的年輕人加入，就是因為媒體的力量，未來不管大家在任何的地點，期許大家以愛，善為出發點，永遠保持這一刻的對傳播的使命和師長的祝福。

劉怡均校長勉勵學生，多閱讀別人的故事、觀察優秀影視作品，學習如何報真導正、發揚美善，並放眼國際成為具影響力的媒體人。她也提醒同學善用AI工具，同時培養辨識真偽的能力，在實習中從觀察與傾聽累積經驗。

傳播學系系主任廖志宏致詞，專業能力固然重要，但「心念」才是媒體工作的核心，或許因為一則報導、一張照片，就能幫助一個人，期許同學守住初心，傳遞善的訊息，帶著師長的祝福走向未來。

來自馬來西亞的大四黃佩兪實習生表示：「經過授袍典禮，覺得有使命感，不能辜負師長的期待，自己就是傳播小菜鳥，希望透過實習精進技術和專業，也做到像宣誓詞一樣，默默為社會帶來影響力。」實習生陳銘鴻擔任慈大實習廣播電台主持人，選修兒家系和經管系的課程，陳銘鴻說：「實習前能夠得到師長的祝福，非常感動，有更強大的動力往前走。」他表示，希望將兒家系的心理陪伴課程，運用在傳播專業上，幫助更多人。

實習同學以手語演繹「讓愛傳出去」，慈誠懿德會也到場觀禮祝福。慈誠爸爸曾智雄在台下與學生一同比手語，展現支持；懿德媽媽田懷親表示，前幾天同學遇到車禍，同學之間互相幫助排班照顧，相信同學到職場也會拿出同樣的行動力，展現善與善之間的共行。

實習指導老師孫維三表示，過往許多學長姊在實習期間收穫豐富，甚至畢業後直接留任實習單位，這也促使班上超過三分之二(12位)學生選修實習課程。他勉勵同學，未來面對低潮與挫折時，要記得今日的初衷與師長叮嚀。

(撰文、攝影：李家萓)