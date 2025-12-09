從光照、藥物到飲食 異位性皮膚炎5大疑問醫師全解析
【NOW健康 吳思奕／台北報導】異位性皮膚炎一種反覆發作的慢性免疫性皮膚疾病，不僅讓患者深受搔癢與皮膚不適之苦，也讓家長在日常照護上感到無所適從。以下針對常見的相關疑問，如：類固醇、紫外線光照、衣服材質、口服藥物以及食物等一一分析解答，讓民眾可以用更正確、安心的方式面對與照護異位性皮膚炎。
【疑問1】紫外光照治療的意義
許多家長對醫師所建議的「紫外光照治療」感到疑惑，它到底是什麼？和出門曬太陽又有什麼不一樣呢？ 國泰綜合醫院暨內湖國泰診所皮膚科主治醫師羅陽解釋，紫外光照治療是利用特定波長的紫外線進行醫療性的照射，它可以抑制皮膚表面的金黃色葡萄球菌等細菌、減少超級抗原的生成。此外，它還能有效降低過度活化的免疫細胞，以及其所釋放的發炎介質與相關反應。一般建議循序漸進地接受持續數個月的治療，頻率則為每週2～3次才能達到改善的效果。
【疑問2】衣服材質的選擇
在衣服材質的選擇上，傳統上普遍認為異位性皮膚炎的患者只適合棉質及絲質的材質，羊毛及較粗糙的布料則不建議。但近年的研究發現，若是屬於纖維較細（18.5µm以下）的美麗諾羊毛，也有同樣降低異位性膚炎症狀的效果。所以若是患者於天冷時想搭配羊毛材質的衣物，也許可以考慮內層先穿一件棉質的衣服，再穿上纖維較細的羊毛衣物。不過整體來說，羊毛仍然不是異位性皮膚炎患者的首選材質，透氣、柔軟、排汗佳的衣服才是較為合適的選擇。
此外，新衣服剛買來一定要先洗過才能穿，原因是若有殘留的螢光劑或化學染料可能會讓異位性皮膚炎的患者產生接觸性皮膚炎的症狀。有些衣服外表的圖案也會凸出到內襯，這類衣服也要儘量避免，因為患者多半在穿了以後會有刺癢不舒服的感覺。
【疑問3】藥膏永遠都是類固醇？
在外用藥物方面，類固醇藥膏雖然效果顯著，但副作用也不少，包括皮膚萎縮、微血管擴張等，敏感部位（如：腋下、鼠蹊部等）尤其不適合長期使用。現在也有3種非類固醇類的免疫調節劑藥膏可供選擇，但同樣也並非毫無缺點，可能會出現塗抹後局部刺痛等不適反應。因此，醫師會視情況（如：病灶位置、範圍、是否是急性期）決定開立與否。
此外，羅陽也提醒，由於身體每一處皮膚的厚度不同，所以切勿把一條藥膏將所有的病灶一起塗抹，會大幅增加副作用的機率。許多人常會注意到強效類固醇效果最好，故認為都使用此種藥膏即可，殊不知強效類固醇多只適合短期使用或用於皮膚較厚之區域（如：手掌及腳掌）。若病灶範圍較大，可與醫師討論是否加上口服藥來控制。
【疑問4】口服藥物會傷身體？
至於令許多家長聞之色變、擔心會傷身體的口服藥到底能不能吃？羅陽說，許多家長確實對口服藥物有所顧忌，寧願只擦藥膏，也不願讓孩子吃藥。但事實上，許多中重度的患者若不透過口服藥物控制，生活品質往往極差，也很容易因為癢導致晚上持續搔抓，睡眠品質不佳，進而影響隔天的學習或上班。
此外，大面積皮膚受影響也可能會影響外表、自信心及社交情形，因此，在部份情況下，適當搭配口服用藥治療是必要的。至於藥物的劑量、副作用與使用時間，皆可依個別狀況與醫師討論調整，不需要一開始就把口服藥物視為禁忌。
【疑問5】食物需要特別忌口？
許多患者及其家屬都很關心到底什麼食物不能吃。其實，根據過往的研究，嬰幼兒期的異位性皮膚炎較會因為食物的關係而造成皮疹出現，但在大多數情況下，患者並不需要過度限制飲食，以免造成營養失衡。不過，確實有部分患者注意到自己在吃完特定食物後身體會出刺癢不舒服的反應，這大多與體內組織胺釋放有關，屬於食物誘發症狀加劇的情形，而非真正的食物過敏。
因此，在異位性皮膚炎發作期間，適度減少攝取富含組織胺或容易促使身體釋放組織胺的食物，對緩解症狀可能有所幫助。富含組織胺的食物包括：熟成的起司、酒類、優格、茄子、煙燻肉品（香腸） 、青花魚科的魚及貝類等。易使身體釋放組織胺的食物則有：酒類、香蕉、番茄、巧克力（可可） 、草莓、鳳梨及堅果類等。總結來說，加工類的食物因為人工添加物多，需特別小心，罐頭、發酵食品與醃漬類食物則應避免攝取過量。
最後，羅陽說，異位性皮膚炎的確是個需要花費很多心力來照顧的疾病，在日常照護與治療上也有許多細節必須留意。但患者及其家屬也不要氣餒，只要掌握照護的大原則，仍然能大幅改善生活品質、擁抱美好人生。
