從兒科醫到守護者！80歲莊宏達不畢業的愛：半世紀守護永遠長不大的孩子

記者許雅惠／台北報導

莊宏達醫師陪身心障礙的孩子走過一輩子——現在他 80 歲，那些「瑪利亞天使」也步入中老年。他們的最後一段路，可以怎麼走？（圖／瑪利亞基金會提供）

北榮日前傳出4位小兒科總醫師集體出走，突顯少子化與醫療壓力下的現實。但在近半世紀前，一位同樣身為小兒科醫師的莊宏達，卻堅持選擇逆向而行——他沒有離開，而是走進了更艱難的地方。

不畢業的愛，用半世紀守護永遠長不大的孩子

那年，他第一次為一名障礙兒進行復健。當別人看到的是「病」，他卻看到那孩子努力想伸出手、抬起頭的瞬間。那是一個努力抬頭的小生命。那一刻，身為天主教徒的他感受到召喚：「我要留下來，陪他們一起活下去。」

從診間開始的「奇蹟」

高雄醫學院畢業後，莊宏達陸續在各大醫院開設兒童復健門診。民國75年，他在台中創立「莊小兒科」，把診所改造成孩子的復健天地。他背著孩子上下樓、為家長擦淚，也常自掏腰包補貼復健費用。有人問他：「這樣不會太累嗎？」他笑著說：「他們等不起。」

隨著求助家庭越來越多，積蓄幾乎見底。在政府單位與社會善心支持下，他於民國77年成立「瑪利亞社會福利基金會」，這群孩子也有了新名字——「瑪利亞天使」。38年來，基金會陪伴超過7萬7千名身心障礙者，從早療、教育到就業、安置，見證他們努力生活的每一步。

64歲的阿滄(右)因童年高燒導致智力停留在7歲，如今仍像個孩子般單純。照顧他的姐姐(左)已年逾七旬，開始擔心阿滄未來該依靠誰。（圖／瑪利亞基金會提供）

孩子老了，爸媽更老了，「老去的天使」成新挑戰

如今80歲的莊醫師仍每天看診，熟悉的身影穿梭在基金會教室與診間。他最放心不下的，是那些陪伴一輩子的孩子。

「當年的孩子老了，孩子的爸媽更老了，該怎麼辦？」他語氣溫柔卻滿是牽掛。

53歲的阿玲是基金會裡的「開心果」，雖患極重度心智障礙，仍努力學習延緩退化；64歲的阿滄智力停留在7歲，照顧他的姊姊已年過七旬，談起未來總紅了眼眶。

根據衛福部統計，全台約有39萬名心智障礙者，其中45歲以上就達23萬人。這群「永遠長不大的孩子」，卻比一般人提早二十年老化。莊宏達無奈地說：「他們的身體功能本就脆弱，比一般人更早步入老年。」基金會執行長陳怡君也指出：「現行長照制度主要是為一般長者設計，並不適用於智能障礙者。若沒有固定住所或主要照顧者，他們很難申請日照或到宅服務，一旦家人老去，就容易陷入照護斷層。」想想我們40幾歲時仍處壯年，但他們卻已呈現老年樣。

為「老天使」蓋一個家

面對高齡障礙者的照護斷層，瑪利亞基金會正推動「安老家園」籌建計畫，期盼為他們打造一個能安心變老的地方。

執行長陳怡君表示，現行長照制度主要針對一般長者設計，智能障礙者若沒有固定住所或主要照顧者，往往難以申請日照或到宅服務。「家人老去後，他們可能就沒有人能照顧了。」「安老家園」將以社區家園形式運作，讓障礙者能自主生活、與鄰里自然互動，在尊嚴與陪伴中安然度老。

我只是開一些花，結一點果

從醫超過半世紀，莊宏達仍笑得像個溫柔的老師。他說：「我只是開一些花、結一點果，真正的養分來自團隊與社會的支持。」那顆半世紀前埋下的善念，如今已長成一棵大樹，庇蔭無數需要依靠的家庭。這份愛，沒有畢業，也不會結束。他感謝一路同行的夥伴，也誠摯呼籲社會大眾，共同支持「安老家園」的籌建，讓這份從未畢業的愛，繼續在歲月裡綻放。

80歲醫師莊宏達照護障礙兒半世紀，瑪利亞2023年開始啟「安老家園籌建計畫」再照顧他們到終老。（圖／瑪利亞基金會提供）

