從內向新人蛻變 信義房屋張辰語獲選優良店長
[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導
28歲的信義房屋安平永華店經理張辰語入行6年來深耕安平商圈，帶領團隊做社區服務，一路以「傾聽、陪伴、創造信任」為核心，展現出新世代房仲的專業力量，獲得社區住戶信任，並獲得2025金仲獎評審團大獎與2025全國商店優良店長表揚。
張辰語畢業於台南應用科技大學應用英語系。大四時，決定畢業後要踏入房仲業發展，選擇有信譽、教育訓練完善的信義房屋，起初父親反對，擔心年輕女性帶客戶看屋不安全，但進入職場後，學長姐與店長陪同帶看，讓她感受到團隊的支持，也讓家人打消疑慮。
進入安平商圈後，她從零開始學習。過去曾在昇恆昌客服單位實習，每天八小時、流程嚴謹，讓她很快適應房仲的高節奏。張辰語說，剛開始「每天時間都不夠用」，但店長教什麼就學什麼，把自己當成白紙。
張辰語說，服務客戶時，年紀輕又較內向，但她擅長傾聽，反而在過程中建立信任。一位里內的住戶委託她出售房屋後，又找她購買其他物件，甚至孩子的買賣也交給她，讓她第一次感受到這份工作的成就感。
入行2年後，張辰語24歲選上店長。她回想，這是自己人生中轉變最大的一刻，從只要把自己照顧好，到開始關心團隊每個人的狀態，同仁橫跨77年至91年次，她擅長察言觀色也具同理心，每月面談時都會詢問同仁「最近怎麼樣呀？心情如何？」有些卡關的同仁，說著說著就落淚，這讓她了解管理不只是工作安排，而是陪著同仁度過低潮。
張辰語說，每個人的習慣不同，她會透過行程安排了解盲點，再逐步引導，讓同仁清楚自己的目標，知道每天在努力什麼，協助同仁找到屬於自己的工作方法。
除了協助同仁，張辰語也在安平商圈持續進行社區服務，讓社區住戶有信義房屋而更美好，包括固定拜訪管理員、了解住戶搬家情況、協助社區活動、提供人力協助等。店內也設有活動組，每月規劃節慶或社區活動，讓團隊能輪流接觸不同社區，維持穩定曝光。許多社區住戶看到她和同仁出入頻繁，會直接在社區詢問是否能協助賣屋。有些大樓還會把活動照片分享到群組，使她的名字在社區更容易被記住。
張辰語回想，曾有一位因溝通壓力而中斷聯繫的買方。在某次社區活動上再度遇到她與團隊後，因為看見他們持續付出，加上社區的回饋，買方重新委託他們售屋，這名買方表示，比較其他仲介後，仍覺得他們的服務最放心，這些不經意的重逢，讓她更確信「把自己該做的事情做好，總會被看見」。
六年累積下來，張辰語從新人、店長到考取不動產經紀人，今年更獲得金仲獎、優良店長表揚。她說，會參選是因為同仁的支持與鼓勵，得獎不僅是個人肯定，更是團隊支持的結果，她希望用自己的故事告訴更多年輕人，只要願意嘗試，就能找到屬於自己的舞台。
走進「神秘島嶼」 大專青年沉浸式倫理永續領袖營報名開跑
龍科三期擴建將報核 楊梅詢問度增
竹北遠百生活圈新案 信義房屋：帶旺中古屋關注度
