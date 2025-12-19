從內鬥之亂到「跨縣市藍白合」 徐欣瑩同日攜禮為高虹安打氣引遐想

圖：翻攝徐欣瑩臉書

[Newtalk新聞] 新竹縣長楊文科明年卸任，國民黨立委徐欣瑩選舉掀起藍營內鬥，因提及「這場選舉不是派系運作，也不是政治交換」，惹來同黨競選對手、新竹副縣長陳見賢競選辦公室砲轟「傷害基層」。徐欣瑩今（19）天則透過臉書表示，前一天前往新竹市府拜會剛復職的新竹市長高虹安，為她打氣，引發外界聯想。

徐欣瑩發文寫道：「昨日下午，我前往新竹市政府，為復職首日的高虹安市長加油打氣：這趟行程帶著一份單純的心意：為她加油，恭喜她重返工作崗位，繼續為她所熱愛的城市努力。我準備了新竹縣的「東方美人茶」，寓意歷經淬鍊後的回甘——最美女力，來自最堅韌的初心。」

徐欣瑩提到：「也因為知道她（指高虹安）復職首日必定繁忙，特意帶了我從小吃到大的老店「美乃斯」點心，一甜一鹹，希望她在忙碌中能稍作休息、補充體力。她曾說，這一年半來，人生被迫按下暫停鍵。面對這段時間的壓力與考驗，她始終堅持，這份毅力讓我敬佩。她也說『在最低谷時願意伸手拉我們一把的人，要一輩子感恩。』這句話讓我感同身受。」

徐欣瑩強調：「從政路上，我也曾遇風雨，正是鄉親與朋友的支持，讓我能夠走下去。那些溫暖，我一直銘記在心。我們都是理工博士，也曾經歷立法院的洗禮。未來，我期盼不論在什麼位置上，都能與所有願意為這片土地努力的人同心協力，不分黨派，只為共好的明天。同心同行，為我們深愛的家鄉，一起打拼。」

高虹安挺過貪汙二審順利回鍋新竹市府，徐欣瑩昨天上午宣布參選新竹縣長之後，下午前往新竹市政府，為復職首日的高虹安加油打氣。過去徐欣瑩即與設攤遭起訴的民眾黨前主席柯文哲互動良好，2018年徐欣瑩選新竹縣長時，柯文哲即前來共騎腳踏車輔選，徐欣瑩合體高虹安此舉也引人遐想。

