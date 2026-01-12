從全民運動到選手備戰 NU SKIN 長期支持台灣體壇 第 15 度榮獲運動部「體育推手獎」肯定

▲Nu Skin 長期支持台灣體壇，第15度榮獲運動部「體育推手獎」肯定

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】全球創新美容與保健產品領導品牌 Nu Skin 深耕台灣市場逾三十年，秉持「善的力量」核心價值，自 1998 年起與奧會攜手合作，長期支持運動賽事推廣與選手營養需求，成為台灣體壇穩定且可被信賴的夥伴。運動部日前公布 114 年度「體育推手獎」得獎名單，Nu Skin 第 15 度獲獎，肯定品牌多年來持續投入體育發展的實際行動。

▲Nu Skin今年再度榮獲運動部頒發的「體育推手獎」長期贊助獎與贊助類銅質獎。

隨著體育環境快速變化、競技強度持續提升，選手與體育體系面臨的壓力與不確定性也日益增加。相較於短期資源挹注，長期且一致的支持，更成為支撐體育發展的重要力量。自 1998 年起，Nu Skin 與奧會展開跨世代、不中斷的合作，陪伴台灣體壇走過不同發展階段。無論體育需求如何演進，品牌始終維持穩定投入，成為體系中可被長期依賴的後援角色。這份長年耕耘，也獲得制度性肯定，今年再度榮獲運動部頒發的「體育推手獎」長期贊助獎與贊助類銅質獎。

▲Nu Skin 持續透過多元賽事與活動，陪伴台灣體壇穩健發展。

隨著現代競技運動全面走向科學化與系統化，選手所需的支持已不再只是單一補給，而是涵蓋營養管理、身體恢復與長期追蹤的整合備戰系統。為回應這樣的轉變，Nu Skin攜手運科中心，透過固定提供優質營養產品，支援選手在高強度訓練、賽前備戰與賽後恢復各階段的營養需求。此項合作持續強化運動後勤支持，陪伴台灣體壇在國際競技舞台上穩健前行。

除提供選手營養支持外，Nu Skin 亦持續透過多元賽事與活動，陪伴台灣體壇在不同層級穩健發展。從運動啟蒙、全民參與到站上國際競技舞台，Nu Skin以長期且一致的方式持續投入，提供賽事所需物資與獎品贊助，讓不同年齡、不同舞台的運動參與者，都能感受到實質且穩定的後援力量。透過制度化的長期陪伴， Nu Skin 持續在台灣體壇中扮演關鍵後援角色，以實際行動回應體育發展的長期需求，逐步打造更完整、可被信賴的運動支持系統。

更多資訊請參閱：Nu Skin善的力量