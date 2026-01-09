從兩年條款變代孕條款：陳昭姿留下 民眾黨的「制度」變成笑話

[FTNN新聞網]記者方炳超／特稿

在各方猜測當中，民眾黨立委陳昭姿能屏除在兩年條款的原因終於揭曉：民眾黨精神領袖、創黨主席柯文哲與陳本人都說，陳昭姿不同於其他立委的兩年條款，而是要人工生殖法修法通過後才卸任，是兩年條款之外的「代孕條款」。這樣的說法出爐，無論是真是假、是當初真實的承諾，或是陰謀點看是事後來圓話，怎麼看，對民眾黨的實質、深刻的傷害都已經造成。

民眾黨昨（9）日舉行記者會，左起陳昭姿、柯文哲與黃國昌。（圖／方炳超攝）

這議題從2日，柯文哲為人工生殖法拜會朝野立院黨團開始，當時柯文哲被問到陳昭姿是否會因法案不過而照規定卸任，柯文哲僅說會私下討論、沒有正式回應開始引起各方揣測，而後，首波將卸任的7名立委在本週簽下離職書，但陳昭姿未簽署，引起黨內同志不滿，陳昭姿在週四公開表示自己與柯文哲簽下的不是兩年條款，而是要推過人工生殖法的「代孕條款」，並在昨天，由柯文哲與陳昭姿雙雙做出證實，相關爭議就這樣放任燃燒近一週，過程中沒人出來解釋。

問題的關鍵，已不只是陳昭姿個人是否應該留任，而是在相關消息傳出時，民眾黨所高舉多年的「制度政治」，就已被迫接受全面檢驗。因為這個例外的存在，正好戳破了民眾黨最核心的價值之一：柯文哲一路以來所說的「要相信制度」，當制度因人而異的時候，那就不是統一的制度。

先從最現實的層面來看，即便「代孕條款」確實存在，那就不禁讓人想問，既然如此，為什麼一開始不說清楚？如果民眾黨或陳昭姿從一開始就清楚表明，陳昭姿的任期與人工生殖法修法進度綁定，那麼也不會演變到今天，直到陳昭姿原定快要卸任立委前、遲遲不肯交出請辭書的時刻，在爭議爆發後才逐步浮上檯面，讓相關爭議燒了一週，這不僅讓外界難以信服，也讓黨內其他同樣面臨兩年條款的立委，陷入極其尷尬的處境。因為這等於明白宣告，同樣是制度，有人是可以例外的。

這正是民眾黨長期最忌諱、卻在此刻被迫面對的指控：雙標。當制度開始因人設事，制度就不再是制度。對一個一路強調「不靠人治、靠制度」的政黨來說，這樣的落差，不只是形象受損，而是價值崩塌。

更關鍵的是，這種傷害並非短期輿論風暴，而是會深植於民眾心中。不滿藍綠的民眾，不少人正是因為厭倦藍綠政治的彈性解釋、模糊承諾與雙標，才轉而投向民眾黨，如今卻發現，原來民眾黨也一樣，在某些議題上雙標、因人設事。

而對於不相信這套說法的人而言，「代孕條款」聽起來更像是事後補破網的政治說詞。兩年條款原本是民眾黨對外最清楚、也最反覆宣示的制度承諾，沒有模糊空間、沒有例外條件，但如今，當爭議浮現後，卻突然冒出一個「但書」，自然讓人質疑：這究竟是否是面對輿論壓力後的臨時應變？

若是臨時應變的謊言，那民眾黨的誠信，勢必遭到重創。因為一個標榜制度的政黨，最不能承受的，就是規則可以隨人解釋、隨情境調整。一旦社會形成「原來制度是可以談的」、可以因人設事，那這樣，對於標榜尊重制度的政黨來說，無疑就是將長期以來所自我標榜的理念按在地上摩擦。

也正因如此，這場風波的真正焦點，早已不只是陳昭姿是否辭職，而是在陳昭姿不辭的、風波爆發的當下，就已產生出的「制度崩壞」質疑。制度若只是口號，當然可以隨情況調整，但若制度真是立黨之本，那麼任何例外，都必須付出清楚說明與政治成本。

對民眾黨而言，這次陳昭姿所帶來的「代孕條款」風暴，無疑是一記響亮的耳光。不只是打在黨的臉上，更是打在那些曾經相信「政治可以不一樣」的支持者臉上。兩年條款原本是民眾黨可以用來宣傳堅持制度的利器，如今卻成了最赤裸的試金石，而試出的結果，恐怕比任何對手的攻擊，都來得更為殘酷。



