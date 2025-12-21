從八仙塵爆到疫情！北榮打造醫療韌性廊道 陳威明：關鍵時刻需撐住

北榮首度亮相「台灣防災包」，強調日常防災。(記者侯家瑜攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕公醫協會理事長、台北榮民總醫院院長陳威明今(21)日出席「醫療韌性守護健康台灣」研討會，他指出，面對災害型態愈來愈複雜的新時代，醫療機構不能再以「單點作戰」思維應對，而必須透過區域聯防與系統整合，打造真正能在關鍵時刻撐住醫療量能的「醫療韌性廊道」，確保災時醫療照護不中斷，守住全民健康的最後防線。

陳威明以「公立醫院打造醫療韌性廊道」為題發表專題演講。他表示，韌性醫療廊道的精神，與公立醫院長期秉持的公醫使命高度契合，都是在平凡中持續守護民眾的力量。

陳威明回顧八仙塵爆及COVID-19新冠疫情經驗指出，過去重大事件多屬「病人送到醫院」的情境，憑藉台灣健全的醫療體系與政府高效率的指揮調度，往往能妥善應對，甚至成為國際典範。然而，未來的災害風險樣態已大不相同，醫療機構本身也可能遭受衝擊，若未事先布局，將大幅提高系統失能風險。

他強調，韌性醫療的首要目標，是在災害發生時維持核心醫療服務不中斷，其核心任務包括穩定醫療服務量能、確保設備持續運作、強化醫療人員專業能力，以及深化民眾的風險意識。公立醫院在其中扮演關鍵角色，必須在災前預警、災時救援與災後復原3個階段，建立清楚的指揮模式與運作機制，作為全體醫療體系的示範。

北榮推出「台灣防災包」，防災10件套組各有各功能。(記者侯家瑜攝)

陳威明指出，未來醫療救援應摒除單兵作戰思維，及早展開區域聯防布局，善用垂直整合與水平支援的可能性，透過跨院、跨部門合作，才能在重大災害下共度難關、搶救生命。他也特別提到，社區志工與民間動員力量是重要支撐，平時就必須透過防災演練、資源盤點與網絡建構，讓風險意識向下扎根。

北榮在韌性醫療上有具體的準備成果，包括建築防災設計、醫療設備韌性、能源與電力備援、供水安全、資訊與醫療系統備援，以及食物、血液與藥品等供應鏈穩定機制。陳威明強調：「防災重於救災、離災優於防災，事前準備愈完整，災害發生時的衝擊就愈小。」他也引用國際經驗指出，日本在1995年阪神大地震後，全面檢討防災政策與制度設計，並深化校園與社區防災教育；瑞典近年亦積極推動全民防災整備，相關作法都值得台灣借鏡。

此外，陳威明也首度公開北榮推出的「台灣防災包」。他分享，這個構想來自長住瑞典的女兒，告訴他當地居民家中幾乎都有政府提供的「全民防衛手冊」，女兒還曾把防災包當作生日禮物送給他，讓他深刻體認防災準備應成為日常生活的一部分。

