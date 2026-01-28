從八卦山到柏林 彰基醫師以醫療創新寫下紅點傳奇

第六屆彰化百工百味影片創作獎頒獎，彰基陳良誠醫師團隊以《從八卦山到柏林：白袍醫師的紅點之旅》一片榮獲佳作肯。圖／彰化縣政府提供





第六屆「彰化百工百味影片創作獎」27日在彰化演藝廳舉行頒獎典禮，彰化縣長王惠美親自表揚得獎團隊。彰基醫學中心口腔顎面外科醫師陳良誠，率領團隊以微電影《從八卦山到柏林：白袍醫師的紅點之旅》榮獲微電影組佳作，成為該獎項設立以來，首位以醫師身分獲獎的創作者，備受矚目。

第六屆彰化百工百味影片創作獎27日舉行頒獎典禮，陳良誠醫師接受王惠美縣長頒獎表揚。圖／彰化縣政府提供

該片以真實故事為主軸，記錄一名醫學中心主治醫師在繁忙臨床工作之餘，利用下班後零碎時間投入醫材創新研發，從臨床需求出發，一步步推動醫材新創，最終成功站上國際設計舞台，榮獲德國紅點設計獎的歷程，展現醫師專業與創新精神的完美結合。

陳良誠醫師表示，片中所提及的「智齒牽引技術（Kyola Distraction）」是一項溫和的智齒移除新選擇，能有效降低神經損傷風險，手術過程幾近無痛，提供病患更多元、安全的治療方案。目前該技術已在彰基醫學中心累積超過200例臨床個案，並納入醫病共享決策（Shared Decision Making,



SDM）指標，對提升醫療品質具有實質貢獻。

陳良誠醫師表示，影片提及的智齒牽引技術，溫和近無痛、可保護神經避免受損，彰基已助200例個案納入醫病共享決策指標。

彰基醫學中心總院長陳穆寬指出，德國紅點設計獎被譽為全球設計界最高榮譽之一，陳良誠醫師能在高強度臨床工作之餘，持續投入醫材研發並獲得國際肯定，充分展現醫療人員對臨床問題的敏銳觀察力與創新執行力。院方未來也將持續支持醫護同仁在研究、教學及創新上的發展，讓更多具臨床價值的技術與產品造福病患。

《從八卦山到柏林》不僅是一部微電影作品，更象徵台灣在地醫師勇於突破、走向國際的縮影。彰基表示，此次獲獎不只是對臨床創新努力的肯定，也見證醫材新創從彰化出發、站上國際舞台的可能性，未來將持續以「在地創新」為核心，為台灣醫療注入前進的動能。

彰基榮獲百工百味影片創作獎佳作，肯定臨床創新，展現在地醫材新創實力，持續推動研發，讓彰化接軌國際、帶動臺灣醫療前進。

陳穆寬總院長(左2)肯定陳良誠醫師在繁忙的醫療工作之餘，仍投入醫材開發，他強調，醫院將持續支持醫護同仁在研究、教學與創新上的發展。

