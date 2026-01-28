從八卦山到柏林 彰基醫師以醫療創新寫下紅點傳奇
第六屆「彰化百工百味影片創作獎」27日在彰化演藝廳舉行頒獎典禮，彰化縣長王惠美親自表揚得獎團隊。彰基醫學中心口腔顎面外科醫師陳良誠，率領團隊以微電影《從八卦山到柏林：白袍醫師的紅點之旅》榮獲微電影組佳作，成為該獎項設立以來，首位以醫師身分獲獎的創作者，備受矚目。
該片以真實故事為主軸，記錄一名醫學中心主治醫師在繁忙臨床工作之餘，利用下班後零碎時間投入醫材創新研發，從臨床需求出發，一步步推動醫材新創，最終成功站上國際設計舞台，榮獲德國紅點設計獎的歷程，展現醫師專業與創新精神的完美結合。
陳良誠醫師表示，片中所提及的「智齒牽引技術（Kyola Distraction）」是一項溫和的智齒移除新選擇，能有效降低神經損傷風險，手術過程幾近無痛，提供病患更多元、安全的治療方案。目前該技術已在彰基醫學中心累積超過200例臨床個案，並納入醫病共享決策（Shared Decision Making,
SDM）指標，對提升醫療品質具有實質貢獻。
彰基醫學中心總院長陳穆寬指出，德國紅點設計獎被譽為全球設計界最高榮譽之一，陳良誠醫師能在高強度臨床工作之餘，持續投入醫材研發並獲得國際肯定，充分展現醫療人員對臨床問題的敏銳觀察力與創新執行力。院方未來也將持續支持醫護同仁在研究、教學及創新上的發展，讓更多具臨床價值的技術與產品造福病患。
《從八卦山到柏林》不僅是一部微電影作品，更象徵台灣在地醫師勇於突破、走向國際的縮影。彰基表示，此次獲獎不只是對臨床創新努力的肯定，也見證醫材新創從彰化出發、站上國際舞台的可能性，未來將持續以「在地創新」為核心，為台灣醫療注入前進的動能。
百工百味影片創作 首見醫師獲獎
第六屆彰化百工百味影片創作獎於彰化演藝廳舉行頒獎典禮，由王惠美縣長表揚獲獎者。其中彰基醫學中心陳良誠醫師團隊以「從八卦山到柏林：白袍醫師的紅點之旅」一片榮獲此次微電影組佳作，是首位以醫師身分獲得此獎項者。該片講述一名醫學中心主治醫師，如何兼顧繁忙的臨床生活；並運用下班後瑣碎時光，為我國醫材新創付諸努力及實踐，並最終斬獲國際知名大獎。陳良誠醫師表示，片中提及的智齒牽引技術(KyolaDistraction)，為一項溫和的智齒移除方案；可以保護神經避免受損，全程幾近無痛，提供民眾一項新選擇。目前在彰基醫學中心已經有逾二○○個臨床個案受惠，更納入醫病共享決策(ShareDecisionMaking)指標為提升醫療品質做出重要貢獻。彰基陳穆寬總院長昨（二十八）日表示，德國紅點(R ...台灣新生報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
