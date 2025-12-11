從公益到永續治理 唐氏症基金會首本永續報告書引領社福界綠色轉型
圖：唐氏症基金會發布《2024 永續報告書》。副執行長朱貽莊（左）、董事長林正俠（中）與永續辦公室總監吳明憲（右）日前出席頒獎典禮合影。
【記者吳明憲/台北報導】唐氏症基金會今(11)日正式發布首本《永續報告書》，象徵基金會在永續治理與國際標準接軌上邁出重要一步。面對全球永續治理議題升溫，以及金管會自 2025 年起要求上市櫃公司強制揭露永續報告書的趨勢，基金會雖非強制對象，仍主動完成內部盤點、檢視與揭露，以實際行動展現對透明度、責任治理與永續發展的承諾。董事長林正俠表示：「作為地球公民，我們不僅有責任與義務創造更美好的未來，更應以具體行動回應全球對永續發展的期待。永續不只是環境議題，而是一種兼顧治理、社會與生態的全面思維。唯有強化對自然資源的尊重、促進社會公平，並提升組織治理韌性，才能與所有利害關係人攜手打造可長可久的永續生態系。」
林正俠強調，基金會長期以提升身心障礙者福祉為使命，秉持「哪裡有需要，服務就到哪裡」的精神，在全台各地拓展服務據點，從早期療育、日間照顧到庇護就業皆全方位布局，並持續深入偏鄉與離島地區，推動到宅服務，確保每一位孩子與家庭都能被看見、被支持。然而，在氣候變遷與社會快速變動的挑戰下，社福機構更應以前瞻思維帶頭啟動永續行動。因此，基金會積極推動環境永續 (E)、社會實踐 (S)與治理透明 (G)，希望使社福機構不僅照顧人，也照顧地球，讓每一項服務都能兼顧減碳、節能與友善環境，並以實際行動成為社福界的永續標竿。
在永續理念逐漸成為全球共識之際，基金會持續將永續精神融入組織運作，包括擴大身心障礙者的就業與培訓機會、推動綠色採購、導入環保材料與減碳措施等，努力在提供優質服務的同時兼顧環境保護，促進社會、經濟與環境的均衡發展。這些作為展現基金會對未來世代的責任，也鞏固了基金會在社會創新與永續治理的領導角色。今年基金會的永續行動也獲得外界高度肯定，陸續榮獲「ASSET 永續典範獎-社會創新 社會共好獎」、國立成功大學「成功永續金質獎-社會金質獎」及聯經「人文企業獎」社會關懷組-典範獎，充分展現基金會在推動永續治理、社會創新與公益影響力上的扎實成果。
另一方面，基金會於 2024 年啟動「永續元年」，提出「健康、友善、環保、永續」四大核心目標，與 SDGs 高度契合，並從內部治理到服務模式全面優化，使永續理念真正落實於組織文化。在此基礎上，基金會也積極回應全球關注的「生物多樣性」議題，將友善環境視為提升服務品質與生活環境的重要一環。基金會推動減少一次性用品、優先採購環境標章產品、使用可回收或低污染材料、落實垃圾減量及分類等措施，降低對自然生態的負擔，讓自然環境的保護成為日常的一部分。
在綠色轉型方面，「愛不囉嗦承德店」是基金會的示範據點。該店於 2023 年完成自主溫室氣體盤查，2024 年導入綠電，成為基金會首家綠能庇護工場。透過智慧電錶、再生能源導入與循環經濟推行，成功建立低碳營運模式。此外，部分禮盒產品採用 FSC 認證包材、植物油墨及再生材料，從源頭降低對森林與生態系的壓力，展現基金會在推動環境永續上的決心。
在社會層面，基金會自 112 年起承接台中市「玩具銀行」服務，以「分享、惜物、循環」為核心精神，讓玩具得以在不同孩子間延續新的生命。玩具銀行自民眾募集狀況良好的二手玩具，經志工修復、清潔、消毒後重新分送給需要的孩子，讓每一件玩具都承載被珍惜與被看見的價值。林正俠強調，玩具銀行不只是物資再分配，更體現 DEI (多元、公平、共融) 精神，讓資源更公平流動，使孩子因背景不同而可能面臨的學習落差得以縮小。
113 年度台中玩具銀行共回收逾 1.5 萬件玩具、8.15 公噸，等同於種下 815 株樹的減碳效益。這些玩具被重新送至台中市公托、公幼、學校與社福機構，為更多孩子帶來學習與快樂。背後超過 40 名志工與 3 名專職夥伴長期默默投入，不僅修復玩具，更守護孩子的希望與夢想，讓循環公益與環境永續在城市中持續發揮影響力。
在 ESG、循環經濟與綠色採購已成企業主流的趨勢下，基金會亦持續探索跨界合作的可能性，將社會關懷與環境永續深度整合。基金會期待與企業、組織及其他社福團體共同推動永續轉型，為下一代打造更友善、更公平、更具韌性的環境，也希望讓永續不只是一句口號，而是一場人人皆可參與、共同實現的行動。
圖：唐氏症基金會2024永續報告書
其他人也在看
蔡英文逼宮這人？邱毅預言下一步超驚人
[NOWnews今日新聞]近來因台鹽綠能弊案爆發，能源政策掀起輿論撻伐。前總統蔡英文日前於臉書罕見說重話，表示不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為，應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 98
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
蔡英文撂重話護綠能！他直呼：在警告這人
[NOWnews今日新聞]近來因台鹽綠能弊案爆發，能源政策掀起輿論撻伐。前總統蔡英文日前於臉書罕見說重話，表示不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為，應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 193
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 3
青森強震破壞百公里斷層 東大教授警告：3日內恐有更大規模地震
東京大學地震研究所教授加藤愛太郎警告，青森縣外海發生規模7.6強震後，震源周邊應力高度集中，未來一週、特別是2至3日內為地震連發的最高風險期，民眾應提高警戒防範同規模或更大規模的地震。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 20
冷氣團「這天抵達」最冷下探10度！鄭明典揭「先下雨後乾冷」時程曝
生活中心／巫旻璇報導中央氣象署預估，明（11日）東北季風將再度略為增強，各地清晨與夜間都會感覺更涼，迎風面水氣也會稍微增加，北台灣白天高溫將略下降。預測各地低溫約落在17至20度之間，白天北部及東部約24至26度，中南部仍可達27至29度。另外，從本週末一路到下週一（12/15），將有兩股冷高壓陸續南下影響天氣。前氣象局長鄭明典也提醒，明天起隨著新的冷高壓靠近，東北季風將再度增強、濕度回升，部分地區會先迎來降雨，週末天氣將逐步轉為乾冷型態。民視 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
小心首波冷氣團！本週「雲霄飛車式變溫」 凍探12度高山有望降雪
未來一週的天氣變化大！中央氣象署說明，明（10）日各地回暖、降雨減少，但週四（11日）東北季風又來，北部偏涼轉雨。週六晚間（13日）季風增強或來冷氣團，各地氣溫都能感受到顯著下降，所幸這波偏乾冷；而最冷時間預計是週日（14日）深夜到下週一（15日）清晨，中部以北低溫不排除下探12至14度，3500公尺以上高山可能有降雪機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
氣溫恐持續下降？新一波冷氣團侵台時間曝光 「這些地區」降雨多
即時中心／高睿鴻報導近期天氣持續轉涼，氣象署科長林伯東今（9）日說明近期天氣時，提到未來一週，我國將持續受到一波接一波冷空氣影響，氣溫不斷轉冷；今天清晨，西部地區、近山區等部分地區，溫度已降至12至13度，台北低溫也降到18、19度，都比前段時間顯著降溫。另，他也指出，台灣正受到東北季風影響，北方的黃海、東海有較明顯的冷平流雲系，因此，迎風面如北部、東部雲層較多，也會有明顯降雨情況。民視 ・ 1 天前 ・ 1
明日夜溫差大！週五3地防大雨 「週末急凍10度」連3天有望下雪
氣象署指出，明天東北季風減弱，各地白天氣溫回升，低溫約16～20度，西半部高溫可達26～29度，東半部25～26度，澎湖及金門22～23度，馬祖20度，日夜溫差大；天氣方面，因水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。氣象署...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
入冬首波冷氣團要來了！2段變天時間曝光 2地轉雨「這天最冷」
把握好天氣，明天開始又要變天了。天氣風險分析師林孝儒今（10）日分析未來天氣，提醒把握短暫回暖空檔，週四北至東部轉雨，週末有機會迎來入冬首波冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發起對話
入冬首波冷氣團週末來襲！低溫探10度 高山有望降雪
受東北季風影響，今日迎風面桃園以北及東半部雲量偏多偶有局部降雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為持續明顯。氣象署表示，明日東北季風減弱各地白天氣溫將回升，但週末恐有冷氣團南下，低溫可能下探10度，中部以北高山地區更有降雪機會。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
降溫有感！週末下探10度 專家曝下波冷氣團恐是這天
降溫有感！週末下探10度 專家曝下波冷氣團恐是這天EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
最新／日本7.6強震後5.6餘震 海嘯快速襲向青森、北海道
即時中心／廖予瑄報導最新！今（8）晚日本當地時間11時15分（台灣時間晚間10時15分）發生強震，震源位在青森縣東方近海80公里，深度50公里，為淺層地震；稍早日本氣象廳將規模上修為芮氏規模7.6，青森縣最大震度為6強、北海道的震度為5強跟5弱。日本氣象廳隨即針對青森縣太平洋沿岸、岩手縣，以及北海道太平洋沿岸中部發佈海嘯警報，最高預計可達3公尺。民視 ・ 1 天前 ・ 2
日本東北7.5強震 居民驚喊「糟糕了！」 海嘯最高0.7公尺
日本東北部昨(8)天深夜發生規模7.5強震，造成至少數十人受傷，建物與基礎設施受損，當局海嘯警戒7小時，因為這次震源較深，地殼吸收海嘯量能，觀測最大浪高只有0.7公尺，不過劇烈搖晃，已經嚇壞當地人與外國遊客。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
入冬最強冷氣團來襲！週日起「全台急凍3天」 平地恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導入冬以來最強冷空氣即將報到！氣象專家吳德榮指出，最新模式模擬顯示，本週六（13日）起首波強烈冷氣團將南下，北部將率先...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今晨低溫11.8度晚起水氣增 入冬首波冷氣團週末強襲下探10度
今晨（11日）新竹以南因輻射冷卻、氣溫偏低，南投中寮鄉低溫11.8度。中央氣象署表示，上午臺灣各地及澎、金、馬大致為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，但下午開始東北中廣新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
入冬首波冷氣團要來了！鄭明典1圖示警：給台灣帶來快速降溫
本週六（13日）晚間起東北季風再增強或大陸冷氣團南下，週日、下週一受大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。對此，前中央氣象局長鄭明典今日在臉書分享地面天氣圖，指陸地上冷高壓有兩個中心，右邊1050、左邊1054，就是即將影響台灣冷空氣來源的天氣系統。三立新聞網 setn.com ・ 40 分鐘前 ・ 發起對話
台灣四周白茫茫一片！鄭明典「曬1圖」：被雲包圍
今（10）日東北季風減弱，水氣也逐漸減少，迎來難得的好天氣。前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，表示「台灣被雲包圍」，明日水氣將再次增多，迎風面也會轉陰雨天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
入冬首波冷氣團來了！降溫超有感「最凍時間」曝
生活中心／李汶臻報導中央氣象署提醒，本週全台天氣彷彿洗三溫暖，先暖後冷，溫度變化大。今（10）日、明（11）日氣溫明顯回升，各地多雲到晴。但好天氣恐無法延續至週末，週六 （13日）隨著更強冷空氣南下，氣溫開始「溜滑梯式」下降；對此，氣象專家就提醒，入冬以來第一波大陸冷氣團將到，預計屆時受大陸冷氣及輻射冷卻的雙重影響，氣溫將急凍、跌剩10°C左右。而除了外界關注的最冷時段和急凍地區外，專家也針對未來10天的天氣變化狀況給出分析。民視 ・ 21 小時前 ・ 1
淑麗氣象／入冬最強冷氣團將報到！這幾天恐下探11度
淑麗氣象／入冬最強冷氣團將報到！這幾天恐下探11度EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話