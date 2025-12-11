從公益到永續治理 唐氏症基金會首本永續報告書引領社福界綠色轉型

唐氏症基金會今(11)日正式發布首本《永續報告書》，象徵基金會在永續治理與國際標準接軌上邁出重要一步。面對全球永續治理議題升溫，以及金管會自 2025 年起要求上市櫃公司強制揭露永續報告書的趨勢，基金會雖非強制對象，仍主動完成內部盤點、檢視與揭露，以實際行動展現對透明度、責任治理與永續發展的承諾。董事長林正俠表示：「作為地球公民，我們不僅有責任與義務創造更美好的未來，更應以具體行動回應全球對永續發展的期待。永續不只是環境議題，而是一種兼顧治理、社會與生態的全面思維。唯有強化對自然資源的尊重、促進社會公平，並提升組織治理韌性，才能與所有利害關係人攜手打造可長可久的永續生態系。」

林正俠強調，基金會長期以提升身心障礙者福祉為使命，秉持「哪裡有需要，服務就到哪裡」的精神，在全台各地拓展服務據點，從早期療育、日間照顧到庇護就業皆全方位布局，並持續深入偏鄉與離島地區，推動到宅服務，確保每一位孩子與家庭都能被看見、被支持。然而，在氣候變遷與社會快速變動的挑戰下，社福機構更應以前瞻思維帶頭啟動永續行動。因此，基金會積極推動環境永續 (E)、社會實踐 (S)與治理透明 (G)，希望使社福機構不僅照顧人，也照顧地球，讓每一項服務都能兼顧減碳、節能與友善環境，並以實際行動成為社福界的永續標竿。

廣告 廣告

在永續理念逐漸成為全球共識之際，基金會持續將永續精神融入組織運作，包括擴大身心障礙者的就業與培訓機會、推動綠色採購、導入環保材料與減碳措施等，努力在提供優質服務的同時兼顧環境保護，促進社會、經濟與環境的均衡發展。這些作為展現基金會對未來世代的責任，也鞏固了基金會在社會創新與永續治理的領導角色。今年基金會的永續行動也獲得外界高度肯定，陸續榮獲「ASSET 永續典範獎-社會創新 社會共好獎」、國立成功大學「成功永續金質獎-社會金質獎」及聯經「人文企業獎」社會關懷組-典範獎，充分展現基金會在推動永續治理、社會創新與公益影響力上的扎實成果。

另一方面，基金會於 2024 年啟動「永續元年」，提出「健康、友善、環保、永續」四大核心目標，與 SDGs 高度契合，並從內部治理到服務模式全面優化，使永續理念真正落實於組織文化。在此基礎上，基金會也積極回應全球關注的「生物多樣性」議題，將友善環境視為提升服務品質與生活環境的重要一環。基金會推動減少一次性用品、優先採購環境標章產品、使用可回收或低污染材料、落實垃圾減量及分類等措施，降低對自然生態的負擔，讓自然環境的保護成為日常的一部分。

在綠色轉型方面，「愛不囉嗦承德店」是基金會的示範據點。該店於 2023 年完成自主溫室氣體盤查，2024 年導入綠電，成為基金會首家綠能庇護工場。透過智慧電錶、再生能源導入與循環經濟推行，成功建立低碳營運模式。此外，部分禮盒產品採用 FSC 認證包材、植物油墨及再生材料，從源頭降低對森林與生態系的壓力，展現基金會在推動環境永續上的決心。

在社會層面，基金會自 112 年起承接台中市「玩具銀行」服務，以「分享、惜物、循環」為核心精神，讓玩具得以在不同孩子間延續新的生命。玩具銀行自民眾募集狀況良好的二手玩具，經志工修復、清潔、消毒後重新分送給需要的孩子，讓每一件玩具都承載被珍惜與被看見的價值。林正俠強調，玩具銀行不只是物資再分配，更體現 DEI (多元、公平、共融) 精神，讓資源更公平流動，使孩子因背景不同而可能面臨的學習落差得以縮小。

113 年度台中玩具銀行共回收逾 1.5 萬件玩具、8.15 公噸，等同於種下 815 株樹的減碳效益。這些玩具被重新送至台中市公托、公幼、學校與社福機構，為更多孩子帶來學習與快樂。背後超過 40 名志工與 3 名專職夥伴長期默默投入，不僅修復玩具，更守護孩子的希望與夢想，讓循環公益與環境永續在城市中持續發揮影響力。

在 ESG、循環經濟與綠色採購已成企業主流的趨勢下，基金會亦持續探索跨界合作的可能性，將社會關懷與環境永續深度整合。基金會期待與企業、組織及其他社福團體共同推動永續轉型，為下一代打造更友善、更公平、更具韌性的環境，也希望讓永續不只是一句口號，而是一場人人皆可參與、共同實現的行動。



圖/唐氏症基金會2024永續報告書



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為從公益到永續治理 唐氏症基金會首本永續報告書引領社福界綠色轉型