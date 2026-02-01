從公職到畫布 黃銘家用油畫描繪雲林農村的真實風景

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林藝術界再添亮點，藝術家黃銘家老師「個人油畫創作展」自31日起於北港文化中心一樓展示室展出，展期至2月14日止。黃老師以雲林農家風光與自然生態為創作主軸，透過油畫細膩呈現農村生活的樸實樣貌，吸引不少藝文愛好者前往欣賞。

文化觀光處長謝明璇表示，油畫創作需長期訓練與反覆實踐，黃銘家老師的作品構思大膽、筆觸細膩，畫風兼具豪邁與溫柔，展現其豐富人生閱歷與深厚繪畫功力。每一幅作品皆為純手工創作，畫面中流露出無法複製的生命力與情感溫度。

謝明璇指出，黃老師去年曾於縣府文化觀光處展覽館舉辦油畫個展，深受鄉親好評，今年再度於北港文化中心展出，延續其對藝術創作的熱情，也讓更多民眾能近距離欣賞充滿地方情懷的藝術作品。

縣長張麗善表示，此次展覽不只是藝術成果的呈現，更是一場與土地對話的旅程，期盼透過藝術家對雲林風景的深情描繪，引領民眾重新看見農村之美，感受藝術融入生活所帶來的感動與力量。展覽期間每週一及國定假日休館，歡迎民眾把握時間前往參觀。（照片／記者 蘇峯毅 翻攝）