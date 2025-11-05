從公關政治到紅統夢──盧秀燕按兵不動、鄭麗文高調發聲的危險交叉

圖片來源：中央社

⊙簡嘉佑

「豬瘟的事已經開過記者會，請大家多多報導購物節」這是台中市長盧秀燕在媒體詢問，關於非洲豬瘟疫情的第一反應。

身段柔軟是盧秀燕市長給外界的政治形象，遇到會影響聲望的新聞事件就隨即道歉，市政處事上則迴避爭議。熟知台中市政的人就知道，盧秀燕面對議會監督，即使議員嚴厲責罵，都鮮少看到市長會當眾認錯。

善於在媒體面前道歉，和藹可親的媽媽市長，進到議會則是固執嚴厲的盧市長。這都是擅長「公關政治」的盧秀燕，擔任台中市長以來，相當常見的做法。

廣告 廣告

傷形象的小事道歉、要究責的大事就迴避。縱然不符公民社會對六都首長的期待，但在政治操作上卻很有用，7年來，台中政壇彷彿是盧秀燕的養望秀。

非洲豬瘟爆發，公關政治崩盤的起點

2025年10月中，台中爆發非洲豬瘟疫情，全國一片譁然！

自從2018年下半年，非洲豬瘟疫情在中國爆發，逐步威脅周邊國家。隔年因應春節年假，當時甫上任第一天的行政院長蘇貞昌帶隊到機場視察邊境防疫，以行動宣示防疫決心，至今仍令人印象深刻。

今年10月22日上午10點，農業部緊急召開記者會，宣布台中爆發疑似非洲豬瘟案例，並啟動相關防疫措施。同日下午1點20分，台中市政府也開記者會說明疫情，副市長及農業局、環保局、衛生局一字排開，唯獨不見市長盧秀燕本人。

8年來境內首例非洲豬瘟發生在台中，除了防堵疫情以外，儼然將形成一場政治風暴，市長卻未現身，她到哪裡去了呢？盧秀燕當時正準備出席下午2點的「台中購物節」記者會。

相較侯友宜穿防護服全副武裝視察、張善政宣布十道防線、黃偉哲動用第二預備金應變、陳其邁提出四大防範措施，連轄內只有台大實驗農場有養豬的蔣萬安都在當日做相關檢查。

本文開頭的那句風涼話，正是盧秀燕在台中購物節記者會，面對記者提問的回應，也揭示了此後市府團隊在防疫上各種荒腔走板的作為。

民調總是第一名的盧秀燕，竟然短短幾天就變成徐榛蔚2.0，到底發生什麼事？我們從幾個面向來檢視盧市府長期累積所造成的多重失誤。

豬農自保、獸醫不明、失能市府

市府農業局在疫情爆發第一時間宣稱「該做的都已經做了」，卻在公布時間序後，隨即被質疑有「延遲採樣」之嫌。緊接著事件發展，從豬農特約的紀姓獸醫公開澄清未到場，後又有豬農諮詢的王姓獸醫佐，直到一週後的疫調，市府才又公布動保處的賴姓、祁姓二位獸醫師曾到案場。

豬農基於財產自保，對案情可能有所保留，但市府缺乏對疫情的敏感度，以至於不夠積極應對，更是導致豬瘟疫情爆發近兩週來，市府依然是「今天更正昨天、明天又有新說法」，難以取信於民。

信任潰敗無獨有偶，衛生局長一席「只要經過70度以上烹煮20秒後，病毒都會被殺光」的惹議言論，也被批評會讓民眾對非洲豬瘟病毒頑強程度產生錯誤認知，因為輕敵心態在防疫作為上有所鬆懈。

疫調出事了，一天一版本：初版？完整版？還是「正確版」？

經歷COVID-19（武漢肺炎）疫情的台灣人，對「疫調」一詞並不陌生。清楚明確的疫調，在疫情期間讓許多民眾知悉如何避險。過去社會大眾的共同經驗，讓盧市府一天一版本的疫調，竟然是連哪位獸醫看診開藥、由誰通報系統，說法反覆數度改口，加深了民眾的不信任。

不僅疫情即時調查不明確，連日常業務稽查豬農的「廚餘蒸煮紀錄」都有缺失，根據環境部規定，提供給豬隻食用的廚餘需經90度高溫蒸煮1小時以上，並且每天拍照上傳回報。本案豬農分別在5、6、7月上傳24次、8次、1次逐月遞減，甚至在8月過後都沒有上傳新資料，而環保局卻只在5月及7月前往稽查兩次。

疫調失真、疫情延誤、頑強病毒

按照市府原先公布資訊，案場在10月10日出現首頭斃死豬，13日化製廠驚覺死亡數量異常，向農業部系統通報。14日市府動保處前往診斷，認定豬農已有投藥，而未進行採檢。直至20日，斃死豬累計上百頭，市府才進行採檢，此時距離首頭疫豬死亡，已經經過11天之久。

此外，中央防檢署根據化製場系統警示，本案場在10月11日接獲通報前，從9月開始就有零星豬隻死亡的情形。一開始市府公布死亡豬隻為117頭，但化製廠系統的豬隻死亡數量僅有78頭，數量落差高達39頭。再度衍生疫調失真疑慮外，按照病毒潛伏期計算，疫豬死亡時間甚至可能早於10月10日，有沒有疫豬進入銷售市場，急需釐清。

失言、怠惰、廚餘亂，慘遭譏笑「燕垃湖」

疫情爆發後，市府農業局在豬隻撲殺後，送到疫病防治掩埋場進行掩埋，而未採取焚燒也引起各界質疑。28年前口蹄疫爆發，掩埋豬隻觸目驚心的媒體畫面仍然歷歷在目，再加上案場清消多次，還是驗出病毒陽性，可見非洲豬瘟病毒之頑強。社會大眾共同經驗的不適感，更是加深了民眾的不安。

然而市府後續處理廚餘的方式，直接壓倒民眾對台中市政府最後的一絲信心！

豬瘟爆發後，全國禁用廚餘養豬，市府選定12個區域劃設廚餘掩埋場，但隨即被指出許多問題，環保局未完整覆土、建設局提供不符規定的土石，甚至被質疑掩埋場溢流。因此，市府又緊急改變措施，減少廚餘掩埋數量，改為送到焚化爐焚燒。

盧市府顯然沒有長期的廚餘去化政策，面對緊急狀況，市府團隊的橫向溝通也大有問題。廚餘池的噁心畫面，在媒體與網路社群大肆流傳，市長想神隱、局長失言頻頻，盧秀燕的公關政治至此，已是破除金身。

鄭麗文敲醒盧秀燕總統夢，從定於一尊到「黨內不只一人」

若非爆發攸關全國民生消費的議題，台中人或許還未察覺，這個只剩一年任期的市府團隊，早已形同虛設。

從「人、事、時、地、物」檢視可知，局長對案件原委說明不清，可以視為護市長心切，也暴露了行政機關的鬆散與無能。盧秀燕率領的市府團隊，只是虛有其表的紙老虎，更讓盧秀燕在2028的總統選戰，從胸有成竹之勢，提早浮現落敗之姿。

短短幾天，盧秀燕在媒體及社群輿論間「中箭落馬」，比起兩個月前的大罷免時期，聲望急遽下降；原本國民黨內上下定於一尊的氣勢，也被新任黨主席鄭麗文一句「可以問鼎總統的政治明星，也有可能不只一位」徹底打亂。

這句話，是黨主席的權力宣告，也是敲醒盧秀燕總統夢的警鐘。

有論者為鄭麗文緩頰，表示盧秀燕沒有表態要參選總統，鄭只是要建立國民黨的初選機制，並非取而代之。這種論調忽視了盧秀燕以中間路線之名，但是怯弱、迴避承擔責任的政治性格。看似高深莫測按兵不動，實則是被詬病的「不沾鍋」。

並且低估了鄭麗文在短短三個月，就來勢洶洶贏得黨主席一戰，更是刻意無視鄭麗文當選的背後，代表著中共擺明介選撐腰，這是中國力量滲透的具體成果。

台灣野百合染色轉變中國牡丹，鄭麗文的野望

在今年9月以前，若有人說國民黨新任黨主席將會是鄭麗文，肯定貽笑大方，甚至會被認為是在嘲諷鄭麗文的政治立場轉變。鄭大學時期開始在學生運動嶄露頭角，參與野百合學運亦有一席之地，並且公開支持台灣獨立，也曾在民進黨任職。

2005年受到當時國民黨主席連戰邀請加入國民黨，在黨內雖然沒有大放異彩，但一路憑著敢說敢罵的強烈風格，在國民黨及政論節目都保有一定話語權。2008年不分區立委排行18，2020年更上升到排行第5，二度進到立法院。2025年前的鄭麗文，一般人對她的認識只停留在「她只是一個國民黨黨員」。

2025年6月，鄭麗文宣布組成「黨外在野大聯盟」，並解釋不是為了當時如火如荼的大罷免，而是要在未來關鍵的3到5年團結捍衛台灣民主。而到了8月，國民黨順利脫出罷免戰場，鄭麗文即公開表態參選國民黨主席。

多的是你不知道的事，「境外勢力」介入國民黨選舉？

孰料選前一週，郝龍斌在社群平台上發文指控，有境外勢力介入國民黨主席選舉。包括宣稱是國民黨做的假民調、大量來自境外帳號的網軍攻擊……

幾天後，趙少康也召開記者會提出數據，諸多在黨主席選舉前夕註冊的境外帳號，在TikTok、Youtube等平台影片高度支持特定候選人，要求國安單位查察。種種跡象都顯示「特定候選人」就是鄭麗文，這些幫鄭造勢的言論，並不單純來自於國民黨內部。

更耐人尋味的是，與鄭麗文同為「連系」，但被視為盧秀燕子弟兵的黃健豪，也在同一天發文痛批鄭麗文，並表態支持郝龍斌，希望在選前五天力挽狂瀾。然而，選舉結果是鄭麗文在台中獲得過半得票率，只有北屯與新社兩區得票未超過郝龍斌。

也如朱立倫的下屬凌濤所批評，國民黨內老早有人放話要選黨主席，直到7月才說不選，也讓外界推論盧秀燕原本有意參選黨主席並非空穴來風，正是盧氏不沾鍋，才會導致「令不出北屯」。

紅統夢的實驗場，從「黨外在野大聯盟」到國共再握手

中國對台灣統戰，向來不是單一戰線，早就是多重保險。鄭麗文在大罷免期間，突然成立「黨外在野大聯盟」，如今再回頭看看聯盟成員，陳之漢、區桂芝、蕭旭岑、陳培哲、郭正亮等人，無一不是公開支持中共統戰之流。

「黨外在野大聯盟」會不會是中國共產黨在大罷免期間，對國民黨不具信心的額外投資？大罷免後，才又將資源引回國民黨主席選舉？現在不得而知，但值得持續關注。

鄭麗文之心，郝龍斌知、趙少康知，難道盧秀燕不知？若國民黨將來被鄭麗文帶向紅統之路，盧秀燕難辭其咎。

然而鄭麗文選後的種種行動跡象，都顯示此路並不遠矣！

先是積極喊話鄭習會，以及習近平向她提及「推進國家統一」的賀電、任命蕭旭岑與國台辦主任宋濤會面，宣告國共兩黨交流將恢復到馬英九時期、面對歐洲媒體訪問，直說「普丁不是獨裁者，是民主選出來的領袖」……

鄭麗文只能代言國民黨，台灣需要我們自己發聲！

鄭麗文這番暴言，已經引發歐洲國家的反彈。最令人憂心的是，鄭麗文正在扭曲台灣社會對民主與選舉制度的基本認知。

若普丁是透過「民主選舉」的領袖，那麼獲得人大代表2952票全數贊成、0票反對的習近平，不也同樣是「民主產生」？這種說法，與處處受到中國政府打壓的台灣人來說，是極盡的嘲諷！

防疫最重要的是，不能讓民眾對病毒頑強程度，產生錯誤的認知，因為輕敵心態在防疫作為上會有所鬆懈。同樣地，守護民主最致命的風險，是對獨裁專制的浪漫想像，若我們低估了獨裁政權的頑強，將是民主的致命威脅。

非洲豬瘟在台中爆發，是盧秀燕「公關政治」的崩壞；鄭麗文的紅統夢，則是國民黨傳統建制的潰敗。

國民黨在地方治理的失能與國家方向的偏移，正在危險地交會。

作者是在中部游移不定，奔波於山線、海線、台三線，覺得政治很麻煩，但是對幕僚工作樂在其中的政治工作者。

看更多思想坦克文章

護航盧秀燕的人都有罪

鄭麗文就是國民黨本來的樣子