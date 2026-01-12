從典藏到數位活化 趙二呆藝術資產以科技重返大眾視野
文/波翼美學 張宴菱
今(12)日適逢臺灣藝術家趙二呆先生誕辰，國立歷史博物館特別舉辦「史博趙二呆日」(https://artistsday.nmh.gov.tw/art2.html)，藉此向這位在臺灣近現代藝術史中佔有關鍵位置的藝術家致敬。
在公部門持續典藏、研究與推廣文化藝術資產的同時，民間力量亦逐步集結，期望為臺灣文化資產建構更完整、可永續的支持系統。由元宇宙資產-波翼藝術 發起，並串聯多方專業單位所組成的AASA藝術資產策略聯盟，正是其中重要的一股推動力量。
沉澱繁雜，精鍊生命——趙二呆的人文風骨
在當代快速變動、資訊高度密集的社會中，趙二呆先生的創作所展現的一種罕見生命態度。他長期在制度與現實之中自持專業，面對外在紛擾選擇沉澱而非迎合，將反覆思考化為內在準則，最終轉化為極度節制而清晰的藝術語言。
這樣的創作姿態，使其作品在形式上趨於簡約，卻在精神層次上保有高度密度，並非風格標籤，而是一種對生命、對世界的觀看方式，在複雜之中保留清醒，在變動之中堅守誠實。這也使二呆先生的作品，成為理解臺灣在歷史轉折與文化重組過程中，個體如何回應時代的重要精神文本。
正因如此，趙二呆的藝術不只是藝術史中的一個段落，能在當代仍具啟發性的文化資產。透過「史博趙二呆日」，得以被重新觀看，並在今日的文化脈絡中延續其意義。
科技系統化建置趙二呆藝術資產，讓經典重返大眾視野
為使趙二呆先生的藝術不再僅停留於少數收藏或研究領域，元宇宙資產-波翼藝術啟動完整的 「趙二呆藝術資產建置與活化計畫」，團隊與藝術家後代進行深度溝通，建立信任基礎，並完成作品的系統性盤點、保存與載運規劃，透過高解析度影像掃描進而建置專屬藝術資產，結合 ACT（ArtChain Certificate Token）藝術資產鏈證機制，形成具備可驗證性、可追溯性與長期保存價值的藝術資產建置流程。
同時，團隊特別打造「趙二呆 3DVR GALLERY 線上藝廊」（https://virtual.metaassets.asia/exhibitions/zhaoerdaiart），讓大眾能突破時空限制，以更貼近作品原貌的方式，重新認識這位藝術家。
民間助力，為臺灣文化資產建立完整生態鏈
文化資產的保存，不能只依賴單一機構。由民間專業單位共同組成的AASA 藝術資產策略聯盟，涵蓋藝術保存、數位建置、區塊鏈科技、授權運用、媒體行銷等面向，以系統化方式加速文化資產的整理、典藏與活化，建構「保存× 管理 × 推廣× 流通」的完整藝術資產生態鏈。
文化為根，科技為橋，AASA 藝術資產策略聯盟期盼透過公部門與民間單位的相互合作與資源整合，逐步建構更完整的藝術資產生態體系，使重要的文化資產得以被妥善守護、被理解，並持續被社會看見。
若無資源介入，珍貴文化資產恐將式微甚至消失
多數重要藝術家的後代，長期面臨資源不足、人力有限、保存技術落差等現實困境。即使懷抱守護家族文化資產的責任，也往往因缺乏專業系統與外部支援，使大量作品無法被完整整理、研究與公開。
趙二呆先生的藝術，不只是家族的記憶，更是臺灣共同的文化資產，在「史博趙二呆日」的契機下，公私協力、世代共守，讓文化能夠被保存、真正理解、傳承與活化。
波翼藝術空間舉辦「藝術家趙二呆紀念發表會」
2026 年3月，元宇宙資產-波翼藝術協同AASA藝術資產策略聯盟(https://www.postwings.art/management)，舉辦「藝術家趙二呆紀念發表會」。
展覽將呈現趙二呆先生多元且珍貴的創作真跡，涵蓋水墨、立體藝術與篆刻作品，讓觀眾得以近距離感受二呆先生筆墨之間所蘊含的生命哲學。
同時，現場將完整呈現 AASA 為臺灣藝術文化資產所建構的保存、管理與活化生態鏈，從藝術創作到當代科技的連結並思考臺灣文化資產未來樣貌的邀請，敬請持續關注。
