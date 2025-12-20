從冬至開始，4生肖驚現「潑天富貴」，財神點名，好運、財富不請自來

生活中心／綜合報導

俗話說「冬至大如年」，隨著節氣流轉，對於有些生肖而言，從冬至這天起，磁場的變動將為你注入強大的財富動能，讓富貴不請自來。（示意圖／PIXABAY）

本周日是很特別的一天，冬至（12/21）被視為一年之中極為關鍵的轉折點，在命理專家眼中，12月21日不僅是北半球黑夜最長的一天，更是象徵「陰極陽生」的宇宙能量重組，運勢開始重新洗牌。隨著節氣交替、年關將近，不少人感受到停滯許久的生活終於出現鬆動跡象。從冬至起，一股財氣正在悄悄累積，有4生肖將率先感受到變化，彷彿有人替你推開了一扇門，讓財富開始主動找上門。

【屬牛：金匱星閃耀，踏實耕耘迎來正財大爆發】

廣告 廣告

屬牛的朋友在冬至過後，將深刻體會到「天道酬勤」的真諦。隨著命宮中「金匱」吉星入駐，這顆掌管正財與庫藏的大吉星，將讓你們的事業進入收割期。

這段期間，你在職場上的穩定輸出將轉化為實質的獎金與加薪，創業者的訂單更是接連不斷。誠如《增廣賢文》所言：「君子愛財，取之有道」，屬牛者只要保持初心、穩紮穩打，原本屬於你的財富將會加倍回流，甚至連過去未收回的款項都有望在年前入帳。

【屬龍：事業宮翻紅，名利雙收開啟王者新局】

天生具備領袖氣質的屬龍者，在冬至節氣轉換後，事業宮將呈現「龍飛九天」之勢。這不僅僅是職位的升遷，更代表個人品牌與副業賽道的成功開拓。

這是一波「事業帶財」的好運，你的才華將被權威人士看見，名聲與利潤相輔相成。不過，在名利雙收的同時，也要謹記《論語》的教誨：「欲速則不達」，保持冷靜的心態去應對突如其來的機會，才能將這份潑天富貴穩穩納入囊中。

【屬猴：偏財運亨通，靈敏嗅覺精準捕捉財富驚喜】

屬猴的朋友在12月下旬將迎來驚人的驚喜。由於你天生反應靈敏，能察覺他人忽視的商機，在冬至後的這波能量中，偏財運勢簡直旺到令人稱羨。

無論是投資市場的精準獲利，還是生活中的意外紅包、中獎驚喜，財富總會在不經意間敲門。然而，機靈歸機靈，投資仍需冷靜分析，誠如《孫子兵法》所云，先勝而後求戰，不盲目跟風，才能讓偏財成為真正的財富累積，而非過眼雲煙。

【屬豬：貴人運飆升，福澤臨門坐享富貴榮華】

屬豬的朋友在冬至後堪稱「福氣包」，你的好人緣將直接轉化為豐厚的財富資源。這段時間，你的貴人運勢直線上升，無論是長輩的提點還是合作夥伴的強力支援，都會讓你少走許多彎路。

雖然財運上有「躺著也賺」的趨勢，但《菜根譚》提醒我們：「天道酬勤，地道酬善」，在享受貴人扶持的同時，若能積極回應並付諸行動，這份福澤將會延續至明年，讓你一整年都富貴無虞。

【好運小秘訣】

運勢雖有高低，但「命由天定，運由己造」。即便不在榜單上的生肖，只要在冬至之際心懷感恩、積極面對生活，財神爺同樣會眷顧勤奮之人。分享個小秘訣：年底多穿紅色衣服，或是在家裡東南方擺一盆綠植，據說能催旺財氣！讓我們以最飽滿的精神狀態，迎接這場富貴自來的冬至盛宴！

三立新聞網提醒您：

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

更多三立新聞網報導

殺1、2個人不會死？張文案震撼全台！回顧歷年「隨機殺人案」判決結果

「岔開腿坐」突然火了！網傳這才是最健康坐姿 專家告訴你真相

跳槽到別的公司，被問到離職理由？資深人資透露：最討厭聽到這4種理由

戰後越南如何恢復人口？女性含淚揭露：這個方法真狠

