從冷清到人龍 2原因讓蒙市知名華人商圈回溫

商場公共休息區座位多有民眾停留，日系生活雜貨店DAISO等零售店人潮亦較過往增加。（記者劉子為╱攝影）

南加華人聚集區蒙特利公園市的「Atlantic Times Square（大西洋時代廣場）」及其周邊，歷經疫情後期的人潮低迷，如今已走出陰霾，不僅人流明顯回升，整體氛圍也轉趨熱鬧，並呈現出更為年輕、多元族裔交會的新興商圈樣貌。

回顧疫情後期，本報記者於2023年2月走訪該商圈時，眼見人潮稀少，整體氛圍與疫情前的熱鬧盛況相比落差甚大。當時40多間商鋪中，僅有20多間仍在營業，近半數商家因不敵經營壓力，選擇停業或搬離。

廣告 廣告

隨著疫情影響逐漸淡去，商圈開始出現轉機。2025年10月，記者再度走訪時發現，雖然仍有部分店面尚未恢復營業，但商場指引牌上已標示多家新餐廳與商家即將進駐，顯示招商與調整已逐步展開。

到2026年2月初走訪時，當初規畫進駐的多家商家已陸續開幕，商圈人流與消費動能明顯提升。比如新開業的抹茶專賣店Matcha Cafe Mako，吸引不少民眾進店消費，店內可見不同族裔顧客停留聊天。知名茶飲品牌 「喜茶」 門口排起隊伍，且當日並沒有特別促銷活動。

除茶飲與甜點外，商圈內外餐飲選擇也日趨多元，既有中式餐廳與小火鍋，也出現更多其他族裔喜愛的餐飲型態，比如海鮮餐廳Grab A Crab和早午餐店Gram Cafe。商場公共休息區座位多有民眾停留，日系生活雜貨店DAISO等零售店人潮亦較過往增加。

在Atlantic Times Square之外，沿著Atlantic大道延伸的街區，近期也出現更多主打甜點、咖啡與社群經營的新興店家，比如麻糬專賣店Nuo Mochi，開幕初期即因社群媒體熱度迅速竄紅，吸引大量網紅與消費者打卡分享。此外，咖啡館Smoking Tiger Coffee Lab也吸引不少年輕族群來學習、工作。

一名居住在蒙特利公園市的西裔居民受Juan訪時表示，隨著商場與周邊選擇愈來愈多元，他現在比過去更常前來消費，「可以吃飯、喝咖啡、和朋友聊天、看電影、健身，來一趟就能待上大半天」。就讀南加州大學、居住在洛杉磯市中心的華人學生小石也指出，蒙市是離他最近的華人區，商圈內餐飲品牌增加，讓他不必再特地前往更東邊的其他城市，便利性明顯提升。

綜合記者觀察，Atlantic Times Square及周邊商圈回溫，有兩項重要因素。其一，近年進駐的餐飲品牌多具備一定知名度，且類型涵蓋中式及西式飲食，能同時滿足不同族群的消費需求，吸引更多華人以外的消費者前來。其二，許多新店商家擅長運用社交媒體行銷，透過短影音、打卡分享與網路話題累積曝光度，不僅吸引在地年輕族群，也帶動蒙市以外的消費者專程前來。

蒙市市長楊安立此前接受本報採訪時指出，為鼓勵更多商家進駐，市府在過去一年推出多項扶植措施，包括對所有新開業店家免除營業執照費用，以減輕初期營運負擔。她指出，市府與時代廣場物業管理團隊保持緊密合作，除協助招商外，也會在新商家開幕時舉辦剪綵儀式，提高曝光度，吸引更多民眾回流消費，持續為地方商業注入動能。

更多世界日報報導

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要

駕車時的七大壞習慣 你也有只是沒察覺