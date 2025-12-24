從出生開始的成長關鍵 認識胎兒小於妊娠年齡（SGA）

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】許多家長在孩子滿兩歲前後可能發現身高比同齡矮小，好奇「如果出生就偏小，現在還追得上嗎？」彰化基督教醫院兒童遺傳及新陳代謝科陳冠容醫師指出，若寶寶出生時體重或身長落在同孕齡第 10 百分位以下，即為「胎兒小於妊娠週數」（SGA）。多數 SGA 兒童會在出生後、兩歲至四歲之間追上同齡曲線，但仍有部分追趕有限；若有明顯落後，就需評估是否有其他生長問題。

SGA原因多元，陳冠容醫師表示，可能來自母體疾病、胎盤血流不足、子宮空間限制，或胎兒本身的染色體、基因異常等。事實上，SGA 跟早產有所不同，足月胎兒也可能因生長受限而出生過小。

兩歲身高仍低於第3百分位？必要時轉介兒童內分泌科

陳冠容醫師說，追蹤 SGA 兒童最重要的是「生長速度」與「關鍵時間點」。正常嬰兒第一年約會長高 25 公分、第二年成長 10～15 公分；若速度明顯落後，或到兩歲仍低於第 3 百分位，就要提高警覺，可能需要進一步檢查。後續評估中，醫師會排除營養不良、染色體或基因異常、甲狀腺疾病，以及生長激素缺乏等因素。若確認為 SGA 且追蹤結果顯示成長依然停滯，則會進一步評估是否需接受生長激素治療。

臺中榮總兒童遺傳代謝科李孟樺醫師解釋，生長激素多於 2～4 歲間評估啟用，生長激素治療已使用多年，安全性相對成熟，副作用多屬可控且少見。治療過程會定期監測血糖、IGF-1（胰島素樣生長因子-1）與甲狀腺功能，以確保治療安全。治療目標是協助孩子接近預期成人身高，減輕因身材造成的心理負擔。

不只身高 也要留意代謝、心血管與性早熟風險

除了成長落後，李孟樺醫師補充，SGA 兒童長大後較容易出現代謝症候群，包括胰島素阻抗、第二型糖尿病、肥胖與血壓偏高；成年後的心血管疾病風險也較高。部分研究指出，SGA 兒童的性早熟機率略高，需要家長在追蹤時一併留意。她提醒，均衡飲食、規律運動與良好生活作息，是預防代謝問題的重要基礎。

家長別自責！定期追蹤比追求「吃胖」更重要

面對孩子出生較小，家長常有焦慮或自責情緒。李孟樺醫師強調，SGA成因複雜，多半不是爸媽的錯。醫師提醒，最實用的做法是確實記錄身高、體重，並對照生長曲線，掌握孩子的長期落點，不建議以「吃胖」換「長高」，在兩歲前體重增加過快，反而可能提高日後代謝疾病風險。透過定期追蹤、良好生活習慣，以及必要時的治療，SGA兒童仍有機會順利追上進度。此外，也鼓勵家長把焦點放在孩子是否穩定沿著自己的曲線成長，重點不是比誰高，而是孩子有沒有持續正常長高，沒有出現突然放慢或停滯的情況。

