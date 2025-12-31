從刀群舞到經典金曲！Wing Stars、滅火器與安吉齊聚高雄跨年留下動人篇章

台鋼雄鷹 Wing Stars 啦啦隊連兩年參加跨年。年代提供

2026 高雄跨年晚會「雄嗨趴」在南台灣熱鬧登場，現場聚集大批熱情民眾，多組表演嘉賓接連上陣。活動正式開始前幾天，就有許多歌迷在現場排隊占位，希望能近距離觀看偶像演出。晚會邀請到人氣啦啦隊、金曲樂團以及歌壇新秀共同參與，透過精彩的歌舞與感人的歌聲，為 2025 年畫下句點，並帶領現場觀眾迎接 2026 年的到來。

台鋼雄鷹 Wing Stars 啦啦隊連續第二年參加高雄跨年晚會。15 位成員穿著閃亮的紫色校服套裝，在舞台上表演整齊的刀群舞。現場有許多粉絲帶著專業攝影器材捕捉畫面，快門聲不斷。成員們表示，為了這次的舞台，她們投入大量時間進行體能與舞蹈訓練。她們希望將這場演出當作年度成果發表，把最好的熱情分享給觀眾。

滅火器今年正好成立滿25週年。年代提供

金曲樂團滅火器今年正好成立滿 25 週年。身為高雄人的團員們回到家鄉開唱，感觸非常深刻。他們先演唱了經典歌曲〈晚安台灣〉，溫暖現場觀眾的心。接著，他們也帶來多首代表作。最受關注的是，他們首次現場演唱了 2024 年世界棒球 12 強賽紀錄片的主題曲〈今天的我〉。最後，演出在〈長途夜車〉的歌聲中結束，為新的一年注入希望。

Angie 安吉透露父親陽帆在家看電視。年代提供

新秀歌手安吉 Angie 今年二度登上高雄跨年舞台。她穿著透膚內搭與皮毛背心，搭配短裙造型，與舞者帶來充滿活力的組曲。為了呈現完美的唱跳表演，安吉在表演前加強了體能訓練。雖然她的父親陽帆今天沒有到現場，但他在家透過直播觀看演出，給予女兒最大的支持。整場演出在抒情曲〈想像我們〉中圓滿落幕。



