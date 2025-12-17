從初學者到專業人才 勞動部高分署助青年蛻變
【記者 王雯玲／高雄 報導】勞動部高屏澎東分署積極推動「青年就業旗艦計畫」，鼓勵企業「先僱後訓」培育職場初學者成產業人才。曾於海外留學的青年詹鈞婷，回國後透過青艦計畫，在職場導師帶領下，逐漸於綠色產業嶄露頭角，成為表現卓越的永續規劃專員。
▲鈞婷(左)與職場導師(右)於公司LOGO與標語前合影。
鈞婷於海外留學時，受到國外永續發展浪潮影響，對環保議題產生興趣，本身研讀經營管理的她，時常思考著如何把永續理念融入商業模式，更以此為志業。回國後她透過網路搜尋相關職務，看到亞福儲能公司運用勞動部的「青年就業旗艦計畫」招募和培訓青年，並釋出永續規劃專員職缺，覺得工作性質與自己職涯理念非常契合，便積極應徵並順利獲得錄取。
剛進入公司時，鈞婷被指派負責碳權相關專案及撰寫報告書，她雖具備基礎知識，但很快發現學術與實務間的落差，工作上不只涉及法規專業、複雜的計算公式，還需要針對專案進行策略性思考、協助問題解決、進行溝通協調和促進團隊合作，讓鈞婷感到吃力。幸好青年就業旗艦計畫為她提供了紮實的訓練，在職場導師一對一的帶領下，循序漸進的協助她先了解公司文化與願景，進而認識公司產品與技術，並教導她如何進行產業分析、撰寫報告書等，讓她有系統的逐步累積工作能量。
入職已一年多的鈞婷，認真的態度與專業上的成長得到了公司與主管的認可，尤其是在專案管理和跨部門溝通上更是表現出色，薪資也有所成長。未來公司規劃讓她接觸更多不同專案，期望她能將所學傳承，從學員角色晉升為導師，幫公司帶領更多的後輩。
亞福公司指出，青年就業旗艦計畫協助公司培育優秀人才，還能減輕培訓成本，職場導師制度為新進人員提供專屬的適性培訓與引導，能有效提升青年工作能力並快速適應環境，也增強學員對公司的歸屬感，進而落實人才培育、企業永續的目標，促進公司與員工的共同成長。
勞動部高屏澎東分署長郭耿華表示，「青年就業旗艦計畫」以先僱後訓的模式，透過資深指導人員的協助，使青年快速適應職場環境、掌握專業技能，114年高屏澎東轄區已培訓約1,400名青年，歡迎職場新鮮人及轉職青年踴躍參加，上「青年職訓資源網」搜尋有興趣的職缺參與計畫(https://ttms.etraining.gov.tw/eYVTR/Search/Index/5)。他也鼓勵雇主提供優質職缺，雇主於訓練期間給薪達3萬4,000元以上，可享最高5萬4,000元工作崗位訓練費補助，相關資訊可洽詢高分署07-8210171。（圖／記者王雯玲翻攝）
其他人也在看
12月下旬要發了！4生肖事業大展鴻圖 財運步步高升
12月下旬要發了！4生肖事業大展鴻圖 財運步步高升EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的車區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往市內湖...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 65
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 93
潘慧如帛琉辣曬比基尼！進入「上帝的水族箱」 讚嘆美景：捨不得離開
潘慧如剛從帛琉度假返台，分享在當地比基尼辣照，直呼：「真的會捨不得離開。」她在被譽為「上帝的水族箱」的帛琉海域，遇見成群鯊魚與鬼蝠魟，挑戰強流放流潛水，也在藍洞裡捕捉到耶穌光灑落的美景。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 18
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 71
觀光客小戴！放下長髮「仙氣爆棚」 赴義朝聖比薩斜塔卻見一片黑
台灣羽球傳奇天后戴資穎上個月7日宣布自己正式退役，不再是選手，而在脫下球衣之後，她的生活可謂多采多姿，近日就遠赴歐洲旅行，分享自己在義大利觀光的照片，有別於過去在球場上得豎起馬尾，「觀光客小戴」決定放下長髮，令不少球迷都覺得耳目一新。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 6
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 55 分鐘前 ・ 3
台積電產能隱憂／熊本廠驚爆虧損 台積電緊急調整全球產能救火
因為AI需求超火熱，全年業績上看3.7兆元的台積電，近期傳出日本熊本廠（JASM）產能利用率低迷、虧損無法止血的消息。本刊調查，身為掌舵者的台積電董事長魏哲家，要求內部規劃全球產能大調整，熊本二廠將從原本計劃的六奈米，直攻生產二奈米，同時台積電也淡出成熟製程，全面空出舊廠升級至先進製程。「目前AI獨強，台積電想擴產卻地不夠用，CC（魏哲家）決定對全球產能進行大調整，打造最佳戰力。」知情人士透露。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 73
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 7
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
不是輝達！美股大崩跌「這一檔」卻反向飆升 阮慕驊：只要它撐得住就不用擔心
美股近期爆發大崩跌，科技股重加劇市場對AI熱潮泡沫化的疑慮，甚至紛紛擔憂這幾年的牛市即將結束，轉而進入熊市。對此，財經專家阮慕驊今（16）日在臉書發文直言，美國這一波回跌是跌估值？「當然不是！」阮慕驊表示，特斯拉過去5天漲8.6%，甲骨文和博通跌14.6%和16%。特斯拉本益比超過300倍、博通70倍、甲骨文34.8倍，如果是跌估值，第一個該暴跌的是特斯拉。......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 11
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 160
2026最新旅遊補助來了！每人最高領2000元，隔天免費玩26家遊樂園
為刺激國內觀光發展，交通部規劃於2026年推出多項旅遊補助，其中生日住宿補助將於明年１月率先啟動，每月抽選1000人獲得1，200元補助。而平日住宿補助方案預計4／1正式上路，提供第１晚800元、續住食尚玩家 ・ 3 小時前 ・ 6
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 134
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 1 天前 ・ 44
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞
有些人剛交往時，表面溫柔、體貼、好說話，讓你覺得自己好像談了一段超順利的戀愛。可一旦感情穩定了，他們的真性情就慢慢跑出來——從表面順從到戀愛後超多意見，根本就是愛上你後的「真實模式」開啟。今天，就來看看哪些星座最容易出現這種反差。bella儂儂 ・ 1 天前 ・ 8
00919新納成分股 台新新光金改寫史上第二高價
00919新納成分股 台新新光金改寫史上第二高價Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 發起對話