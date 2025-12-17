從初學者到專業人才 勞動部高分署助青年蛻變

▲鈞婷(左)與職場導師(右)進行日常業務討論。

【記者 王雯玲／高雄 報導】勞動部高屏澎東分署積極推動「青年就業旗艦計畫」，鼓勵企業「先僱後訓」培育職場初學者成產業人才。曾於海外留學的青年詹鈞婷，回國後透過青艦計畫，在職場導師帶領下，逐漸於綠色產業嶄露頭角，成為表現卓越的永續規劃專員。

▲鈞婷(左)與職場導師(右)於公司LOGO與標語前合影。

鈞婷於海外留學時，受到國外永續發展浪潮影響，對環保議題產生興趣，本身研讀經營管理的她，時常思考著如何把永續理念融入商業模式，更以此為志業。回國後她透過網路搜尋相關職務，看到亞福儲能公司運用勞動部的「青年就業旗艦計畫」招募和培訓青年，並釋出永續規劃專員職缺，覺得工作性質與自己職涯理念非常契合，便積極應徵並順利獲得錄取。

剛進入公司時，鈞婷被指派負責碳權相關專案及撰寫報告書，她雖具備基礎知識，但很快發現學術與實務間的落差，工作上不只涉及法規專業、複雜的計算公式，還需要針對專案進行策略性思考、協助問題解決、進行溝通協調和促進團隊合作，讓鈞婷感到吃力。幸好青年就業旗艦計畫為她提供了紮實的訓練，在職場導師一對一的帶領下，循序漸進的協助她先了解公司文化與願景，進而認識公司產品與技術，並教導她如何進行產業分析、撰寫報告書等，讓她有系統的逐步累積工作能量。

入職已一年多的鈞婷，認真的態度與專業上的成長得到了公司與主管的認可，尤其是在專案管理和跨部門溝通上更是表現出色，薪資也有所成長。未來公司規劃讓她接觸更多不同專案，期望她能將所學傳承，從學員角色晉升為導師，幫公司帶領更多的後輩。

亞福公司指出，青年就業旗艦計畫協助公司培育優秀人才，還能減輕培訓成本，職場導師制度為新進人員提供專屬的適性培訓與引導，能有效提升青年工作能力並快速適應環境，也增強學員對公司的歸屬感，進而落實人才培育、企業永續的目標，促進公司與員工的共同成長。

勞動部高屏澎東分署長郭耿華表示，「青年就業旗艦計畫」以先僱後訓的模式，透過資深指導人員的協助，使青年快速適應職場環境、掌握專業技能，114年高屏澎東轄區已培訓約1,400名青年，歡迎職場新鮮人及轉職青年踴躍參加，上「青年職訓資源網」搜尋有興趣的職缺參與計畫(https://ttms.etraining.gov.tw/eYVTR/Search/Index/5)。他也鼓勵雇主提供優質職缺，雇主於訓練期間給薪達3萬4,000元以上，可享最高5萬4,000元工作崗位訓練費補助，相關資訊可洽詢高分署07-8210171。（圖／記者王雯玲翻攝）