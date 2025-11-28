從創意到永續！辦公室設計融入解構主義風，打破傳統的美學新視角！
編輯 黃紹婷｜圖片提供 有偶室內裝修股份有限公司
小編帶你看好宅
以解構主義風格為靈感的有偶室內裝修辦公室，捨去了繁複元素，利用簡約自然的色彩與線性，讓空間回歸於人的互動和行為，並乘載著超乎想像的設計創意。除此之外，有偶室內裝修辦公室更獲綠裝修最高等級「白金級」認證，採用對環境及健康負荷最少的材料，並維持良好空間採光、通風，保障工作夥伴和業主的健康，傳達自然永續的設計理念。
進入室內，透過深邃色調與靜謐的燈光，為多功能會議區帶來沉靜放鬆的氛圍，兩側分別加入建材展示、茶水機能及收納機能，更方便接待客戶、工作洽談、會議討論，以及工作之餘的休憩，賦予彈性多元的功能使用。而電視牆作為劃分場域功能的界線，帶來空間的採光和穿透性，以及適度的隱私。
屬於工作夥伴的座位區，則有著相當敞亮舒適的空間視野。天花板保留了粗獷原始的水泥質地，搭佐俐落的線性穿梭，以及開放穿透的展示層架設計，促進工作時的交流互動，也不失理性秩序。因應不同型態的會議需求，辦公室內也打造了中型及小型的會議場域，充分給予夥伴工作交流與討論的空間，在迸發最佳的設計方案。
為了保障夥伴和業主的健康，有偶室內裝修辦公室設計使用了高達 75% 以上的綠建材，並妥善規劃室內通風路徑，並謹慎地把關室內空氣品質，及定時監控辦公室飲用水與過濾設備，建構出健康舒適的工作環境。
小編的最愛
「解構主義」在近代藝術、建築等領域廣為流行，透過不同元素之間的組合，打破了傳統美學的對稱與秩序，迸發嶄新前衛的設計張力。設計師在辦公室空間設計中引入「破碎、錯位、重組」的解構主義手法，讓空間風格不再受限，工作夥伴們可以融合不同的元素，創造出兼具思考性與多元個性的工作場域。
有偶室內裝修股份有限公司／有偶設計團隊
地址：台北市信義區東興路61號4樓
電話：02-25173771
Email：yoodesignmkt@gmail.com
網站：https://yoodesign.com.tw/contact
