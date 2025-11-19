從創意到部署！展現完整AI生命週期 微軟Ignite 2025登場
記者李鴻典／台北報導
如今，大多數人都認為 AI 正徹底改變我們的工作方式與解決問題的思維。但許多人仍將這項技術視為工作流程的附加工具，而非整體架構中不可或缺的一環。
人工智慧（AI）並不是能像在聖代上加顆櫻桃，隨手點綴在成品上的技術。相反地，負責任且明智地運用 AI，意味著必須深入思考如何在各層面發揮其最大效益，無論是驅動 AI 能力的資料中心，或是真正受惠於其價值的企業與使用者。
在今年的 Microsoft Ignite 大會中，微軟聚焦於賦能 AI 的完整生命週期，透過創新工具與解決方案，協助全球各行各業在工作各層面推動新一代的數位轉型。微軟所展望的未來，是讓企業運用 AI 激發創造力與創新力，成為引領變革的「前瞻企業（Frontier firms）」，讓偉大的創新點子得以被孕育與實現。
今年 Microsoft Ignite 聚焦於以下幾項關鍵產品與核心功能：
AI 與人類抱負同流共進
微軟致力於將 Copilot 打造成一款讓使用者愛不釋手、工作不離身的產品。目前已有超過 90% 的《財富》全球 500 強企業使用 Microsoft 365 Copilot。微軟以高速創新的步伐推進，過去一年推出了超過 400 項新功能，並將最新模型引入 Copilot，專為工作場景訓練，滿足各企業需求，從 GPT-5、電腦使用代理人（Computer-Using Agent，CUA）到 Sora 2。此外，微軟也引入 Anthropic 模型擴展模型選擇，確保每項工作都能運用最合適的 AI 模型。
Work IQ 是全新的智慧層，能放大使用者的工作智慧，讓 Microsoft 365 Copilot 與 Agents 理解使用者「如何工作、與誰協作，以及處理哪些內容」。它建構於使用者的資料、記憶與推論之上，串連郵件、文件、會議與聊天中的豐富企業知識，並整合個人偏好、習慣、工作模式與協作關係，讓 Copilot 能主動建立關聯、發掘洞見，並根據原生整合預測下一步最佳行動，而非仰賴其他第三方連結器。
舉例來說，Copilot 會根據你的提示與意圖，建議最適合完成任務的 Agent。這形成一個由 AI 驅動的回饋循環：Work IQ 深度整合於使用者每天使用的應用程式中，如 Word、Outlook 和 Teams，使 Copilot 持續學習，提供越來越精準、個人化的體驗。
如今，開發者更可透過 APIs 存取 Work IQ 的專業能力，打造符合特定工作流程與業務需求的客製化 Agent。藉由 Work IQ 的支援，Copilot 與各類 Agents 得以將企業內部的知識轉化為助力業務成長的生產力。
今年 Ignite 公布的多項 Microsoft 365 Copilot 新功能皆以 Work IQ 為核心驅動力，繼上個月推出的 Vibe working 之後，微軟也在 Office 應用程式中正式推出 Microsoft 365 Copilot 的代理人模式（Agent Mode）。現在，無論透過 Copilot Chat 或在應用程式內，使用者都能創建世界級的 Office 內容。在 Excel 的代理人模式中，可自由選擇 Anthropic 或 OpenAI 的推理模型。Word 的代理人模式已全面向用戶開放，而 PowerPoint 的代理人模式則可透過 Frontier 計畫搶先使用。此外，全新的 Word、Excel 與 PowerPoint Agents 也已推出，協助使用者在 Copilot Chat 中生成高品質的文件、試算表與簡報，同樣透過 Frontier 計畫提供體驗。
現在，使用者可以在 Microsoft 365 Copilot 應用程式中，以語音像同事一樣自然地與 Copilot 互動。你可以直接在手機上詢問 Copilot：「我今天的工作重點是什麼？」或「幫我回顧我錯過的會議內容」（12 月起正式發佈）。在 Outlook 中，Copilot 也支援語音操作，讓使用者隨時隨地輕鬆整理收件匣與行事曆（目前為公開預覽）。此外，全新的單鍵快速指令，例如「摘要並回覆」，可協助你快速閱讀、回覆郵件並安排會議，所有功能均可在手機上使用（正式發佈）。
Copilot Chat 是一款專為工作情境打造的安全 AI 聊天工具，免費提供給所有 Microsoft 365 訂閱用戶，未來將陸續支援聊天及 Office 應用程式中的代理人模式，帶來更智慧的協作體驗。此外，Outlook 中的 Copilot 也將具備理解收件匣與行事曆內容的能力，預覽版預計於 2026 年初推出。
Sora 2 將次世代 AI 影片創作帶入工作場景。透過 Create 功能，使用者現在可以製作、編輯並分享用於行銷或社群內容的短影片，此功能將透過 Frontier 計畫提供。
Edge for Business 已被頂尖客戶用於大部分瀏覽時長，開啟 Copilot 模式後，更成為安全的企業 AI 瀏覽器。透過 Microsoft 365 Copilot 授權，可啟用多步驟工作流程；多分頁推理功能也將很快透過 Frontier 計畫提供。
Microsoft 365 Copilot 的 Teams 模式可將使用者與 Copilot 一對一對話，無縫轉為 Teams 群組聊天（公開預覽中）。同時微軟也推出以協作為核心的 Agents for Copilot，為每個團隊、專案和會議配備專屬的 AI 成員。Teams 中的 Facilitator Agent 能協助管理議程、記錄會議、維持會議節奏，並協助處理後續待辦事項（正式發佈）。此外，Teams 頻道中的 Agents 現已能透過 MCP 伺服器與第三方應用程式與代理整合，如 GitHub、Asana 及 Atlassian（Jira）。舉例來說，使用者可直接在 Teams 頻道詢問 Agents 即將產品發布的風險阻礙與緩解計畫，Agents 便會從 Jira 工具擷取最新的風險資訊，並協助安排與相關團隊的會議（公開預覽中）。
全方位創新與智慧應用
在「前瞻企業」中，創新者無所不在。第一線人員最貼近需要解決的實際工作問題，能以 AI 代理打造屬於自己的日常解決方案。
AI Agents 如何理解使用者的資料、知道該做什麼？新推出的 Foundry IQ 與 Fabric IQ，可幫助 AI Agents 理解使用者行為，消弭原始數據與實際商業意義之間的落差，並找出決策所需的情境脈落。
Fabric IQ：將分析型、時序性及地理位置資料與企業營運系統整合於同一商業核心的共享模型中，透過這樣的整合，企業能獲得即時且連貫的營運全貌，使人與 AI 都能快速行動。若企業已使用 Power BI 進行商業智慧分析，既有的資料建模將成為即時的加速器，為 Agents 提供獨特的脈絡，協助其更精準地理解商業運作方式。
Foundry IQ：更進一步，提供一套完全託管的知識系統，專為協助 AI Agents 在多元資料源間建立堅實基礎而設計，涵蓋 Microsoft 365（Work IQ）、Fabric IQ、自訂應用程式與網頁內容。這個單一知識端點具備智慧路由與推理能力，協助 AI Agents 進行更高品質的推論、採取更安全的行動，並為開發者創造更高價值。
Microsoft Agent Factory：為一項整合多層 Agent IQ 能力的方案，協助企業自信地打造專屬的 AI Agents。透過統一按量計費方案，客戶可運用 Microsoft Foundry 與 Copilot Studio 開始建構具備 IQ 智慧層能力的 AI Agents，並可自由部署至任何環境，包括 Microsoft 365 Copilot，無需事前授權與資源佈建。符合資格的企業更可獲得頂尖 AI 前線部署工程師（AI Forward Deployed Engineers，FDEs）的現場支援，並參與針對不同角色量身打造的培訓課程，以提升團隊整體的 AI 應用熟練度。
全層級觀測性
Agents 已經開始改變人們的工作方式，IDC 預估至 2028 年，企業將部署超過 13 億個 AI Agents1，用於自動化工作流程。然而，大多數組織仍缺乏觀測、管理與安全治理機制 —— 若未妥善管理，AI Agents將成為新一代「影子 IT」。
全新的 Microsoft Agent 365 讓企業能夠觀測、管理並保護其 AI Agents，不論這些 AI Agents 是以微軟平台、開源框架或第三方平台所建構。
它為這些 AI Agents 配置與人員相同層級的應用與防護，並依代理需求進行最佳化設定，協助 IT 團隊在整合 Agents 至業務流程時，節省時間與人力。其包含多項 Microsoft 安全解決方案：Defender、Entra、Purview 與 Foundry Control Plane，用於 AI Agents 保護與管控；同時結合 Microsoft 365 Apps 與 Work IQ 等生產力工具，協助使用者提升工作效率；並透過 Microsoft 365 管理中心，實現對所有 Agents 的集中化管理。
Agents 365 提供五大核心功能：
註冊中心：提供組織內所有 Agents 的單一真實資料來源。
存取控制：管理 Agents 權限，確保其僅能存取執行任務所需的特定資源。
可視化：統一儀表板與進階分析工具，全面呈現 Agents、使用者與資料的互動情況，並即時監控 Agents 行為與效能。
互操作性：為 Agents 配備應用程式與資料能力，簡化人類與 Agents 的協作流程。
安全性：保護 Agents 免於威脅與漏洞，並具備偵測、調查及修復針對 Agents 攻擊的能力。
Agent 365 結合智慧、資安與治理核心融合，釋放強大的代理能力，同時延續 Microsoft 一貫的企業級安全標準。目前透過 Frontier 計畫提供體驗。
