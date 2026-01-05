從創業者到領航者 東莞首位台青女會長 Sandy 的灣區故事

Sandy在夜色中的港灣留影，展現長年在灣區打拚、沉穩自信的風采。(記者張翔翻攝)

記者張翔／綜合報導

2023年農曆春節前夕，梁凱喻（Sandy）在台北與家人團聚之際，突然接獲消息，她位於東莞經營多年的工廠突發火災，整棟廠房付之一炬，十多年累積的貨物幾乎全數損毀。面對突如其來的重大打擊，她未曾停留在情緒低谷，而是第一時間趕返東莞，投入災後清理與復工準備。

在聯繫供應商與客戶的過程中，她感受到來自合作夥伴的高度信任與支持，不少供應商主動協助整理可用貨品，客戶亦體諒延後交期，展現長年合作所累積的情誼。Sandy表示，這份支持並非偶然，而是多年誠信經營的結果。

Sandy（左一）與友人相聚餐廳共進美食，在輕鬆交流中分享生活與工作點滴。(記者張翔翻攝)

2009年，Sandy從加拿大返亞洲，隻身來到廣東投入父親的事業，初到珠三角時，對產業與環境皆不熟悉，她憑著一步一腳印走訪各地工廠，逐漸在五金衛浴產業站穩腳步。她善於以輕鬆自然的方式與合作夥伴建立關係，從生活話題聊起，累積信任，也在競爭激烈的市場中穩健發展。

除了創業身分，Sandy亦長期投入台灣青年社群事務。剛到東莞時，她透過網路平台結識同鄉，後來加入東莞台商會青年組織，從普通會員一路參與會務，最終成為東莞台灣青年會首位女性會長，目前該會擁有近百名會員及多家會員企業，涵蓋製造、貿易、服務等多個領域。

多年來，她經常協助台青處理在東莞生活與創業所面臨的各類問題，包括證件、醫療、就業與公司設立等事務；疫情期間，她亦參與協調返莞包機與防疫物資支援工作，成為不少台青在當地的重要支點。Sandy坦言，服務過程雖然繁瑣，但能在關鍵時刻提供協助，是一種難得的成就感。

Sandy與大陸的緣分可追溯至家族上一代，祖籍佛山的爺爺早年輾轉落腳台灣，父親則於中年後赴大陸創業；如今父親退休返台，她選擇留在東莞生活與發展，延續家族事業，也在此成家立業。

Sandy（右四）與台灣青年協會會員一同參與戶外會員活動，透過團隊合作與交流互動，凝聚台青向心力，展現社群活力與行動力。(記者張翔翻攝)

在東莞生活十五年，她見證城市從傳統製造重鎮轉型為智慧製造與創新產業聚集地，生活機能與營商環境日益成熟。她表示，這座城市的效率與包容，讓外地創業者能夠安心發展，也讓她逐漸把這裡視為真正的家。

從台灣出生、加拿大求學，到在灣區深耕事業與社群，Sandy用十五年時間完成角色轉換，從創業者走向青年領航者，也讓東莞成為她人生的重要座標。