從劇場開始守護地球 環境部推親子環境教育巡演

如果劇團趙自強團長致詞 (記者攝)

「守護地球的超人」徵件活動之優秀作品，環境部彭啓明部長頒發獎項 (記者攝)

守護地球任務啟動儀式 (記者攝)

「2026地球任務：我們都是守護地球的超人」親子舞臺劇首場演出大合影 (記者攝)

環境部年度繪本親子舞臺劇《2026地球任務：我們都是守護地球的超人》今天（31日）在臺北表演藝術中心藍盒子劇場首演登場，吸引大批親子觀眾到場，現場座無虛席。環境部長彭啓明也親自登臺演出，化身劇中「總司令」，向全場小朋友發出召集令，號召大家一起成為守護地球的「地球超人」。

環境部長彭啓明表示，這次巡演特別邀請國內知名的如果兒童劇團合作，規劃12場大型公開演出，並搭配40場次入校巡演，希望讓各縣市的孩子都有機會透過戲劇接觸環境議題。他也在首演現場向小朋友發布「地球超人任務」，邀請孩子們透過繪畫、照片或文字創作，分享日常生活中實踐環保的行動，例如隨手關燈、不浪費食物、自備環保杯等。

彭啓明部長指出，這次的親子舞臺劇巡演是環境部的重要任務。他強調，小朋友是家中最核心的環保推動力，具備良好環保觀念的孩子，能主動提醒父母「不要浪費」、「搭乘大眾運輸」或「使用環保袋」。透過與「強強哥哥」趙自強帶領的如果兒童劇團合作，成功將臺灣原創劇本轉化為具感染力的演出，不僅臺北首演場在1分多鐘內秒殺，未來巡迴場次也備受期待。

針對「守護地球的超人」徵件活動，首演現場彭啓明部長也親自選出3位率先投稿的孩子，贈送小禮物鼓勵參與，未來預計將親自頒發總計40個部長獎，希望能透過這份榮譽，激勵更多孩子從自身做起，共同解決地球面臨的危機。

環境部說明，此次舞臺劇內容改編自臺中市、新竹市、新竹縣及南投縣等地的優良環境教育繪本，將快時尚造成的浪費、氣候暖化、生態危機如蜜蜂消失等議題，轉化為孩子容易理解的冒險故事，期望透過戲劇形式引導孩子認識環境保護的重要性。

環境部進一步表示，臺北首演結束後，劇團將自3月起展開全臺巡演，預計走訪11個縣市，下一場演出將於3月28日在苗栗縣中正堂登場。各場次皆於演出前2週開放網路免費索票，每人限索4張。