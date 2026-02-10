從加勒比海追到印度洋！美軍登檢受制裁油輪 赫格塞斯：繞行地球也要抓到

2026年2月9日，美國國防部長赫格塞斯在緬因州發表演說。美聯社



美國持續對委內瑞拉實施石油封鎖行動，國防部長赫格塞斯週一（2/9）宣布，美軍從加勒比海一路追蹤，並在當天深夜於印度洋攔截並登撿一艘受制裁船隻，誓言就算要繞行地球，也要將他們繩之以法。

委內瑞拉因遭美國制裁，轉而透過懸掛假國旗的「暗影船隊」（shadow fleet）向外走私本地石油。在美軍上月初生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後，多艘油輪逃離委內瑞拉，其中包括這艘週一深夜在印度洋遭登船檢查的「阿奎拉二號」（Aquila II）。

五角大廈發聲明表示，此次行動屬「登臨檢查權與海上攔截行動」，在美國印太司令部（IndoPaCom）轄區內順利執行，沒有發生意外，但並未說明是否扣押該油輪。美國此前已在加勒比海扣押至少7艘與委內瑞拉有關聯的油輪。

五角大廈發布於社群媒體的影片顯示，身著軍裝的人員登上美國海軍直升機執行任務，另有美軍驅逐艦與「阿奎拉二號」並行。一名海軍官員向美聯社證實，美軍驅逐艦品克尼號（USS Pinckney）、芬恩號（USS John Finn）與遠征移動基地艦凱斯號（USS Miguel Keith）正在印度洋執行任務。

赫格塞斯（Pete Hegseth）在緬因州向造船廠工人宣示，將擒獲所有涉案船隻，強調「我給軍事指揮官的唯一指示就是絕不讓任何船隻逃脫」。他補充說：「即便要繞行地球，我們也一定要將他們繩之以法」。

「阿奎拉二號」是巴拿馬籍油輪，因走私俄羅斯石油而遭到美國制裁。該船由一家註冊在香港的公司持有，船舶追蹤數據顯示，過去一年內，其無線電應答器多數時間處於關閉狀態，而這種「暗航」（running dark）手法常被走私船隻用來隱匿行蹤。

美國推翻馬杜洛政權後，川普政府致力掌控委內瑞拉的石油生產和分銷。美國官員明確表示，扣押油輪是籌措資金的手段，旨在重建委國受創的石油產業並復甦其經濟。

此外，美軍南方司令部（U.S. Southern Command）週一稍晚宣稱，已在東太平洋海域對一艘涉嫌販毒的船隻實施打擊，造成2人死亡、1人生還。這起事件使川普政府對所謂「毒梟船」的打擊行動死亡人數增至130人。

