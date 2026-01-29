從加拿大冬奧國手到國際大毒梟 韋丁落網卻引發美墨執法權爭議

美國FBI人員正準備將韋丁從專機上，押往拘留地點。（美聯社）



近日美國聯邦調查局宣布，曾是加拿大冬奧國手，近年來因為進行國際毒品販運並藏匿於墨西哥，而列名美國十大通緝要犯的韋丁，在美國與墨西哥執法人員的合作下已遭到逮捕，並送往美國境內接受審判，雖然此事無疑是美墨打擊毒品犯罪的重大斬獲，卻也同時引發了美國執法人員在墨西哥境內進行逮捕行動，恐造成主權侵犯行為的爭議。

曾是加拿大奧運國手 韋丁因販毒成為FBI通緝要犯

華爾街日報（WSJ）指出，現年44歲、曾在2002年鹽湖城冬季奧運會，代表加拿大參與單板滑雪（Snowboarding）賽事，並於男子個人平行大曲道（Parallel Giant Slalom）比賽名列第24的韋丁（Ryan James Wedding），近年來因為涉及經營龐大的古柯鹼毒品販運網路，被美國聯邦調查局（FBI）列為十大通緝要犯之一，並且祭出1500萬美元的懸賞。

雖然長期以來獲得墨西哥境內錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）的保護，但是在FBI與墨西哥安全部隊的合作下，韋丁於22日在墨西哥境內落網，並隨即被送往美國加州接受審判，不過面對包括謀殺、毒品販運等17項聯邦重罪指控的韋丁堅不認罪。

美國司法單位對韋丁祭出1500萬美元的懸賞，長期致力將其緝捕歸案。（取自FBI官方網站）

FBI局長發文露餡 引發美墨執法、主權爭議

報導引述美國官員說法，表示韋丁遭逮無疑是美墨之間打擊毒品犯罪的重大斬獲，不過由於墨西哥法律嚴格禁止外國人員，在其境內進行任何執法行為，也不得參與任何突襲或是拘捕行動，目前執政的左派民族主義政黨「國家復興運動黨」（MORENA），更是對於外部干涉特別敏感，因此雙方原本計畫對這次行動的細節保密，未料FBI局長巴特爾（Kash Patel）在社群平台X上的貼文卻露了餡。

巴特爾發文表示，FBI旗下菁英單位「人質救援小組」（Hostage Rescue Team, HRT teams）與墨西哥方面合作，以精準、嚴謹且高度專業的方式順利達成任務，從墨西哥將韋丁帶回國內接受審判。

對此，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在27日召開記者會，表示美國人員並未實際投入韋丁的逮捕行動，同時強調美方執法人員，在墨西哥境內的行動受到明確規範的限制。薛恩鮑姆表示根據美方說法，韋丁是「自首」之後落網的，並且公布疑似韋丁在社群平台Instagram上所發布、強調自己「自願投案以換取公平審判」的貼文進行佐證，試圖避免逮捕過程可能引發的爭議。

不過韋丁的委任律師可倫坡（Anthony Colombo）表示，韋丁「是遭到逮捕，而非自首」，強調美國探員絕對參與了逮捕行動。

據稱是韋丁委託友人代發，在Instagram上張貼的文章，強調他是自行投案，並希望獲得公平審判。（取自＠bossryanw帳號）

川普政府強力施壓 迫使拉美國家讓步

報導指出，為了避免面臨懲罰性關稅，以及委內瑞拉遭突襲的劇情重演，墨西哥總統薛恩鮑姆對川普（Donald Trump）政府做出了一系列讓步，其中包括強化邊境執法、對中國商品徵收關稅，以及繞過正常引渡程序，允許3架載有毒品罪犯的飛機飛往美國，這樣的措施已被部分法界人士認定為非法行為。

根據加拿大有關部門的資訊，韋丁走上人生岔路的開端是種植大麻，而後在2008年時，他因為在加州試圖購買古柯鹼，遭到臥底執法人員逮捕，並在獄中度過了4年光陰，美國司法部門認為，韋丁在獄中發展的人脈，使他得以在出獄後建立龐大的國際販毒網路。

英國廣播公司（BBC）指出，被墨西哥黑道稱為「雷神索爾」（Thor）的韋丁，受到錫那羅亞毒梟集團的保護，向洛杉磯走私價值數以百萬計的古柯鹼，並且銷售至美國與加拿大各地，同時也下令在全球進行數十起謀殺案，更策畫殺害1名試圖出庭作證指控其犯罪行為的男子，不過韋丁對於美國檢方所指控的罪名一概否認。

韋丁在美國加州出庭時，對檢方指控一概否認，圖為其出庭情形的素描。（美聯社）

