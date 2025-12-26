從加油站員工到21歲退休 8.8億樂透得主親吐中獎後的另一面

[FTNN新聞網]國際中心／綜合報導

人人都夢想一夜致富，但真正中大獎後的人生，未必如外界想像般美好。美國一名年僅21歲的加油站員工舒爾茲（Tim Schultz），幸運中了2800萬美元（約新台幣8.8億元）樂透，瞬間從領時薪的小員工變成財務自由的年輕富豪。靠著理性規劃，他成功守住巨額財富，卻也坦言，中獎後帶來的遺憾與無奈，讓他始料未及。

舒爾茲（Tim Schultz）於1999年中了2800萬美元(約8.8億新台幣)樂透。（圖／翻攝 Timothy Schultz YouTube）

當年仍在加油站工作的他，在21歲時一舉中得頭獎，人生瞬間翻轉。舒爾茲回憶，那一刻彷彿「拿到一根魔法棒」，覺得什麼事情都做得到，但同時也意識到，這筆錢的分量遠超過自己的年紀與經驗。

廣告 廣告

舒爾茲坦言，自己年紀輕、對理財幾乎一竅不通，因此第一時間選擇尋求專業財務顧問協助，避免成為「中獎後幾年內破產」的案例之一。在專家建議下，他採取保守策略，將資金配置在股票、債券與基金中，確保長期穩定的財務安全。

談到中獎後的消費，舒爾茲表示，自己買的第一件「奢侈品」竟然只是最新款的電玩主機，這在過去是連想都不敢想的享受。隨後，他也協助家人改善生活，買車、安排旅遊，並重返校園攻讀電影與新聞相關科系，實現多年來的夢想。

然而，成為樂透得主也帶來不小的心理壓力。舒爾茲坦言，中獎後身邊的人開始對他有更多期待，不僅常被要求請客、買單，甚至有親戚直接開口要錢，認為這筆財富並非他努力得來，而是「天上掉下來的禮物」，也讓他體會到中樂透所帶來的壓力和煩惱。

更多FTNN新聞網報導

美療養院疑瓦斯外洩爆炸釀大火！ 至少2死、多名長者受困

川普任命特使稱將協助格陵蘭納入美國 丹麥表示「憤怒」將召見美大使

俄烏終戰還很遠？歐烏修改美和平方案未出爐 俄先嗆：不可能提高和平可能

