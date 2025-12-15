從助理費談到不副署爭議 黃國昌：先行擱置自家版本、台灣憲政不能被玩殘

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（15）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪，針對近期助理費修法爭議、以及行政院「不副署、不執行」爭議接連發聲。他強調，助理費問題應朝制度化修法處理，而非除罪化，並直指民進黨過去修正國務機要費，才是真正替少數人人脫罪；在憲政議題上，黃也坦言對現況「心很痛」，直言台灣民主憲政不該被如此對待。

黃也坦言對現況「心很痛」，若僅以學者身分看待此事，「一定第一個上街頭抗議」。（圖／方炳超攝）

針對國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，引發社會討論，黃國昌表示，立法院民眾黨團的基本立場是開大門走大路，公款公用是沒有辦法退讓的底線。他指出，黨團將持續虛心聽取各界意見，但目前並無特定修法時程。

黃國昌直言，「助理費制度化很重要，公款一定要公用，這是民眾黨的原則及底線。」他強調，助理費真正需要的是制度面調整，而非除罪化，並痛批民進黨指控藍白修法是除罪化「不要臉」，反而是民進黨2019年修正國務機要費，才是替少數人脫罪的真正案例。

黃國昌指出，無論是立法委員或地方民代，在聘用助理時普遍面臨制度不合理的問題。以地方議會為例，未編列助理加班費，民代若以其他方式補貼，可能誤觸法網；但助理工作繁重，雇主給付加班費本屬合理；若由民代自己掏錢付，助理拿不拿得到還要看民代有沒有錢。他認為，助理費制度仍有多方面可以針對修改進行討論，但前提是不能侵害助理權益，更不能讓公費遭到濫用，「絕對不允許這樣幹」。

但是，黃國昌也坦言，目前助理費議題已被搞得烏煙瘴氣，討論空間幾乎消失，民眾黨團因此決議，先行擱置自家版本。對於總統賴清德日前定調行政院「不副署、不執行」合憲，黃國昌直言，若僅以學者身分看待此事，「一定第一個上街頭抗議」，但身為民眾黨主席，需顧及更多層面，「但是我心很痛！」他強調，「台灣民主憲政不應該被民進黨這樣玩殘」，並質疑，若賴清德和卓榮泰這樣的作法成為先例，台灣社會是否能夠容忍。若是將來民進黨成為立法院多數，而與自己政黨不同的總統這樣做，民進黨可以接受嗎？

