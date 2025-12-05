從勇氣到賦權 善牧推「CHOICE 安全．選擇．庇護」平台 讓受暴者都有做出安全選擇的機會
天主教善牧基金會今(4)日舉辦「CHOICE 安全．選擇．庇護」平台啟動記者會，展現善牧從實體服務擴展至數位庇護，將多年庇護經驗轉化為可即時取得的安全資訊，協助更多受暴者做出安全選擇。記者會中邀請衛生福利部保護服務司副司長郭彩榕、台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市和新竹市家防中心代表及國立臺灣師範大學社會工作學研究所游美貴教授出席，共同支持數位庇護服務的開展，象徵跨領域夥伴攜手守護受暴婦幼安全的重要里程碑。
品牌核心影片《從勇氣到賦權》首播 見證庇護的力量
為更完整傳達「CHOICE 安全．選擇．庇護」的概念，善牧基金會全台6個庇護家園代表共同製作了《從勇氣到賦權》宣導影片，呈現受暴婦女從恐懼、掙扎到勇敢跨出第一步的歷程。透過溫柔卻堅定的影像語言，詮釋「庇護不是逃避，而是賦權的開始」，也呼應善牧基金會三十年守護婦幼的信念——支持每一位受暴者都有重新生活的選擇力量。
天主教善牧基金會黃淑婉執行長提到，「勇氣一直都在。我們把勇氣具象化，為自己準備一頓飯、走出家門呼吸，這些看似日常的行動都是勇氣；而選擇庇護服務也是一種選擇的勇氣。」她也期盼透過影像力量喚起社會共感，推動更多人關心家庭暴力防治議題。
衛生福利部保護服務司副司長郭彩榕正面肯定天主教善牧基金會對婦女庇護的投入，樂見善牧建立數位庇護平台讓更多有需要的女性，更容易找到相關資訊。臺師大社工學研究所游美貴教授從平台建立初期便一直給予各項協助，她今日也在台上感性說到「這一天已經等了二十年，希望在可預見的未來終結家庭暴力。」
啟動數位庇護新篇章：讓安全資訊看得見、找得到
根據衛福部保護司資料，2024年全台家庭暴力事件通報案件達179,107件，平均不到三分鐘就有一起事件發生，且通報數已連續三年增長逾5%；目前全台設有21 縣市、27 處緊急短期庇護所，2024 年度共服務 721 人；其中善牧基金會庇護所服務 253 人，占全國庇護服務量約 35%，展現善牧基金會長期為守護受暴者在危急時刻提供安全庇護的使命。
善牧基金會黃淑婉執行長指出，庇護資訊長期受到安全與隱私限制，導致受暴者在需要協助時，無法清楚了解庇護的資源。
「CHOICE 安全．選擇．庇護」平台正是在此背景下誕生。以「安全」、「隱密」、「即時」三大原則設計，整合全台婦幼庇護資源，協助受暴者在危機時刻能快速掌握庇護所資訊、求助方式與支援服務。
CHOICE 安全．選擇．庇護平台三大特色，讓安全變得更可近、更安心
多語系介面：為讓更多新住民婦女能即時理解庇護資訊，網站支援中文、英文、印尼語及越南語四種語言版本，降低語言隔閡，提升資訊可近性。
快速離開鍵：平台首頁設有「一鍵離開」功能，婦女若在危險或不穩定環境下使用，可瞬間切換頁面，確保搜尋庇護資訊的安全與隱私。
庇護所導覽功能：首度公開庇護所環境實景，讓受暴者在尋求協助前，就能清楚了解房間樣貌與環境氛圍，減輕焦慮與陌生感，鼓勵更多人跨出求助的第一步。
善牧基金會台北區主任郁佳霖特別說到，為使社福警政夥伴在第一線可即時方便給予受暴者完整資訊，善牧基金會這次設計了「轉介方專屬NFC鑰匙圈」發送給相關單位，讓第一線夥伴可直接提供受暴者即時完整的安全資訊，成為家防助力。「CHOICE 安全．選擇．庇護」平台網址：https://www.gs-choice.tw/
三十年行動延伸為社會責任網絡
善牧基金會自民國76年承接全台第一個少女中途之家起，至今全台擁有46處服務據點。執行長在會中也呼籲：「這份力量來自全台各縣市社政、警政、衛政及公部門夥伴的合作。安全，不是一個人的事，而是整個社會的責任。」未來，善牧將持續結合跨系統資源，讓婦幼在危機中不再孤單，讓庇護資訊成為守護安全的起點。
邀請您成為愛的守護者
善牧自民國81年起接受台北市政府委託，成立全台第一所婦幼緊急庇護家園，多年來，提供的不只是安全住所，更是長期的心理支持與生活陪伴，這份守護，需要社會大眾共同參與。
今年善牧與知名插畫家Cani肯妮攜手創作，以「庇護」為主題，推出「與你並肩，守護前行」捐款贈品，凡單筆捐款滿450元起，即可獲得這份充滿愛與希望的限量公益插畫滿額禮。募得的善款將用於婦幼的生活照顧、創傷復原、自立培力課程，以及庇護家園硬體與環境改善，邀請您與善牧一起攜手守護受暴婦幼，為他們築起一個安心、溫暖的未來。
圖/天主教善牧基金會黃淑婉執行長希望透過平台讓受暴者可以找到庇護、通往安全的方向。（照片來源：天主教善牧基金會）
圖/衛福部保護服務司副司長郭彩榕樂見善牧建立數位庇護平台，讓更多有需要的女性更容易找到相關資訊。（照片來源：天主教善牧基金會）
圖/臺師大社工學研究所游美貴教授感性發言，希望在可預見的未來終結家庭暴力。（照片來源：天主教善牧基金會）
圖/天主教善牧基金會台北區主任郁佳霖說明「CHOICE 安全．選擇．庇護」平台有透明化庇護導覽，是網站三大亮點之一。（照片來源：天主教善牧基金會）
圖/「CHOICE 安全．選擇．庇護」平台QRcode。（照片來源：天主教善牧基金會）
本文授權轉載自《優活健康網》
