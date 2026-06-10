從動畫到真人版！「星期六去斗六」找4所高中生拍MV再爆紅

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〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣府為推廣在地觀光，去年初推出洗腦動畫神曲「星期六去斗六」，迄今吸引30萬人次觀看，效果顯著。今年更乘勝追擊，推出全新青春高校版MV，邀斗六高中、斗六家商、正心高中、維多利亞實驗高中等4所學校學生參與拍攝，上架短短幾天就突破10萬觀看人次。縣府表示，盼成功行銷雲林青春活力形象。

去年初雲林縣府YouTube頻道發出「星期六去斗六」影片，以輕快的旋律及畫面吸引觀眾目光，歌詞更有「花生、文旦、尪仔」等雲林當地特點，因洗腦的詞曲，令不少民眾驚嘆「很不一樣、很年輕活潑」，目前也超過30萬人次觀看。

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縣府新聞處長陳其育表示，此次延續熱潮邀請斗六市內四所高中學生參與拍攝，以「真正高中生活」為影片核心，不同於動畫版的幻想與迷因節奏，加入更多校園青春氛圍，從學生放學後相約出遊、週末期待感，到同學間嬉鬧互動與一起跳舞的畫面，都讓整支MV更貼近年輕世代的生活樣貌。

陳其育表示，高中生穿上制服、背起書包，跟著節奏穿梭在雲林街頭與景點之間，搭配簡單易記的舞蹈動作與節奏鮮明旋律，更讓觀眾彷彿回到學生時期，感受到「等了一整週，終於放假」的快樂心情，上架短短三天就吸引超過10萬人次觀看。

縣長張麗善表示，透過快速節奏剪輯與青春電影式鏡頭語言，營造出宛如「高中生週末公路旅行」般的青春氛圍，邀請全台民眾跟著斗六高中生的腳步，展開最青春週末旅行。

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