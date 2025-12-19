從北外台生到灣區校長 台青在深圳打造港澳台升學平台

港澳台聯考分校學生與師長齊聚一堂合影留念，為學習旅程留下難忘回憶。(記者張翔攝)

記者張翔／綜合報導

2018年盛夏，年僅24歲的台灣青年蕭家慶背著雙肩包，站在深圳一所中學門口發送港澳台聯考的宣傳單，這座年輕城市濃厚的拚搏氣息，讓他對未來充滿想像。8年後，當年的青澀學子已成為大灣區港澳台升學教育的重要推手，陪伴上千名港澳台及僑界青年順利踏上赴陸深造之路。

蕭家慶出身台商家庭，小學五年級便隨父母移居大陸，先後在四川、江蘇、北京等地求學，多元的地域文化形塑了他高度的適應力，也讓他對這片土地產生深厚情感。2012年，他透過港澳台聯考考入北京外國語大學，卻也深刻體會到當年升學資訊匱乏、求助無門的困境，成為日後投身教育工作的關鍵動力。

大學畢業後，正值粵港澳大灣區建設加速推進，深圳以開放包容的城市精神吸引無數青年逐夢。蕭家慶看準港澳台學生赴陸升學需求日益增加，主動南下深圳，創辦「深聯」港澳台聯考分校，並擔任首任校長，成為當時少見的「24歲校長」。

創業初期，年輕的外表與有限的知名度，讓不少家長心存疑慮，第一批學生僅有6人。為了不辜負家長與學生的信任，蕭家慶親力親為，不僅負責授課與升學規劃，還關心學生生活起居，陪同就醫、安排聚餐、組織戶外活動，幾乎全天候守在學生身邊。他也觀察到，許多港澳台學生並非缺乏資訊，而是不清楚未來方向，於是透過校園參訪、學長姐分享與目標書寫，協助學生建立清楚的升學藍圖。

港澳台聯考分校學生在規劃完善的教學環境中全神貫注，為進入理想校園踏出重要一步。(記者張翔攝)

隨著港珠澳大橋通車、廣深港高鐵全線貫通，大灣區互聯互通日益深化，跨境求學更加便利，學校口碑逐漸累積，學生人數從寥寥數人發展至11個班級、每班40餘人的規模，許多畢業生順利考入中山大學、華南理工大學等知名學府，甚至選擇留在深圳，回到校園成為他的工作夥伴。

在深圳扎根多年，蕭家慶的視野也不斷拓展。他發現廣東已有數十所民辦高中設立港澳台班，卻缺乏整合與交流，於是主動發起成立「廣東省港澳台班聯盟」，目前已有17所學校加入，透過聯考合作與經驗共享，讓更多學子受益。如今，他的教育版圖已擴展至北京、深圳與福州三大校區，分別服務華僑、港澳籍及台籍學生。

蕭家慶始終強調，不論來自何地，學生都是一家人。他積極參與兩岸青年交流活動，致力於消弭誤解，並期盼未來能在深圳打造以內地課程為基礎的港澳台子弟學校，協助學子無縫融入在地社會，真正扎根大灣區。

課業之外的交流時光，蕭家慶與學生以笑聲與互動建立信任，成為求學路上的重要支撐。(記者張翔翻攝)

8年來，從背著背包發傳單的台灣青年，到連結港澳台學子與大陸高等教育的「橋梁」，蕭家慶不僅見證自身的成長，也參與了大灣區從藍圖走向現實的歷程。他表示，未來仍希望持續扮演那座「橋」，陪伴更多港澳台僑青年順利「上岸」，讓求學之路成為彼此相遇、相知與融合的起點。