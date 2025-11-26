從北歐森林到高雄濕地 高美館推出新展《連結失落的風景》
高雄市立美術館KSPACE高雄實驗場推出伊朗裔德籍跨領域藝術家帕里薩．卡里米（Parisa Karimi）個展《連結失落的風景》，自即日起至2026年1月4日在高美館地下一樓KSPACE高雄實驗場展出。特展集結卡里米近年創作，並以藝術家前往瑞典薩米（Sápmi）地區的田野踏查為啟程，將所見所聞轉化為大型裝置創作，邀請民眾遊走於紀實與想像間，展開與土地風景的感官對話。
高美館顏名宏館長表示， KSPACE是高美館展現實驗性與開放性的城市創意平台，卡里米擁有藝術家、電影和動畫製作人、研究者等多重身分，此次展覽呈現她對氣候變遷、國族邊界、生態變動等環境議題的探問，也體現她的跨領域實踐。
此外，特展同時展出卡里米於駁二藝術特區駐村期間發展的創作，空間裝置《與布袋蓮的共修關係》以布袋蓮─世界上最具侵略型的水生植物作為研究主角。藝術家深入高雄檨仔林埤濕地和社區，透過走讀、訪談、攝影、行為紀錄等形式，以持續擴增的「檔案」梳理布袋蓮於當地的生存方式，並藉由布袋蓮在人類、動物、其他水生物種之間的和諧共存，回看人類對關係、邊界與入侵的理解，開啟一連串哲學思考。
