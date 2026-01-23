從北科大到台大 花蓮高工校友葉懷仁用實力證明技職路

一月二十三日花蓮高工校園傳來好消息。汽車科畢業校友葉懷仁，四年前透過繁星計畫錄取國立臺北科技大學材料及資源工程系材料組，近日再以推甄方式錄取國立臺灣大學材料研究所，表現再添佳績。他特地返校拜訪昔日師長，親自向老師表達感謝之意（見圖）。

葉懷仁畢業於國風國中，以5B成績選擇就讀花工汽車科，家中經營修車行，父親同樣為花工汽車科校友，技職精神在家庭中自然傳承。就學期間，他學習態度踏實，曾獲選班級模範生，並於111級畢業生中榮獲十一項獎項，成為汽車科代表班級領取畢業證書的學生，表現深獲師長肯定。

談及葉懷仁的學習表現，汽車科主任李志賢指出，葉懷仁是一位認真篤實、一步一腳印的學生，面對困難總是逐一克服，不投機取巧。葉懷仁也以「不經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香」自勉，並感謝導師李訓順的陪伴與指導；他認為每一次磨練都是累積實力的重要過程，此次成功錄取台大，正是用實力走出屬於自己的升學道路。

校長曾銘文表示，葉懷仁的優異表現不僅是個人努力的成果，更是花蓮高工長期重視專業技能培養與升學輔導並進的最佳例證。未來學校也將持續陪伴更多學生，在技職體系中穩健前行，勇敢追夢、發光發熱。