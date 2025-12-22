從北車到中山1小時！為何沒能阻止張文行兇？台北市警局揭關鍵

19日北車、中山發生隨機殺人事件，造成兇嫌張文在內共4人死亡。 圖：翻攝自記者爆料網

[Newtalk新聞] 19日北車、中山發生隨機殺人事件，造成兇嫌張文在內共4人死亡。張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，才前往運中山站外丟擲煙霧彈，接著追砍8名路人，從北車到中山間隔約1小時，讓外界質疑為「何這段時間無法阻止張文行兇？」對此，台北市警局坦言整起追兇行動「分秒必爭」，若要更早攔阻，必須仰賴警消與捷運等單位即時高度配合。

根據台北市警局公布的時間線，19日下午15時40分左右，張文先在林森北路和長安東路一帶縱火，16時57分回到租屋處縱火，並於傍晚17時23分開始在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，之後27分左右就快速脫掉防毒面去快速換裝。

北車行兇後，張文從中山地下街返回大同區旅館並停留了半個多小時後，隨後就在18點38分出現在捷運中山站外的斑馬線上，開始丟擲煙霧彈，追砍路人，並衝入中山誠品南西店，一路行凶。張文從北車行兇到中山犯案間隔約1小時，讓外界質疑為「何這段時間無法阻止張文行兇？」

對此，台北市警局表示，當警力尚在處理連續縱火案清理火場時，張文已從M8入口進入台北車站，開始發動攻擊，中山分局便調動警力，包括火警現場的警員處理M7入口處理攻擊事件，現場一片混亂，警員忙著安撫、疏散民眾，同時確認傷者人數及起火地點，根本無暇分心調閱監視器畫面。

市警局並指出，警方要調閱捷運公司監視器畫面，必須發公文進行申請，所以無法在最短時間內取得監視器畫面，儘管張文攻擊事件發生後，捷運公司便配合警方調閱監視器畫面，事後卻傳出1組監視器損壞的情形，加上張文犯案時五度變裝，刻意製造監視器斷點，又讓警方追兇難度倍增，因此警方坦承，若要阻止張文在捷運中山站外行兇，消防、捷運等單位都全力配合辦案才有機會。

