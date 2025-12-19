從北車逃往中山站 煙霧彈恐攻張嫌誠品畏罪跳樓送醫不治

社會中心／綜合報導

張文隨機攻擊連爆，先在台北車站丟煙霧彈，持刀傷人，接著又逃往中山站，攻擊民眾，最後闖入誠品南西店，畏罪跳樓自殺，最後送醫不治，不過這場恐怖攻擊，連同張文，一共造成4死1命危4傷。

民眾：「有煙霧彈。」

在台北車站引發動盪的張姓犯嫌，消失在煙霧中，後來人又跑到中山站，站在馬路中央，丟煙霧彈，嚇得路人放聲尖叫。

持刀走向誠品，對著人潮，隨意揮砍，再逃進百貨內，民眾只能瘋狂逃命。

百貨外，大量人潮、車潮大打結，目擊民眾和百貨員工回憶驚悚一瞬間，聲音都在顫抖，餘悸猶存。

張文從台北車站逃往中山站，繼續無差別攻擊。（圖／民視新聞）

目擊民眾：「聽到有好像是三到四聲的聲音，很大的聲音這樣，然後就看到有個犯人拿著一把長刀，然後突然出現這樣，然後大家就趕快跑。」





受傷民眾：「應該不是砍應該是東西敲下去，不知道用什麼東西敲啊，然後我就很痛，然後我發現濕濕的才發現有受傷。」

目擊民眾：「注意到人之前，我是發現那一些布料上面都是血，血淋淋還在流的那種鮮紅色的血，那時候我就覺得開始很緊張，就算到現在其實也是蠻緊張的。」

SB目擊民眾陳守溱/那個時候已經慌慌到有一些民眾其實沒有在管紅綠燈沒有在管車流那是想辦法然後盡可能的遠離然後會有擅闖馬路的一個現象啦那時候我也很緊張我想說發生什麼事情的話

那個就是我的武器防身的道具對然後後來就發現不對勁因為那個救護人員他一直CPRCPR他CPR可能有將近4分鐘5分鐘後來我才發現通常這麼久那應該不對勁了]]

人沒抓到前，大量警力、消防員，堵在外頭待命，不過消失在人群中的犯嫌，卻畏罪跳樓自殺。

警方拉起封鎖線，極力搶救，把人放在擔架，趕緊送醫，19：48確認搶救無效，人已死亡。

行政院長卓榮泰要求警政署通令全國重要鐵公路、車站，加強保全措施。（圖／民視新聞）

行政院長卓榮泰：「我們在第一時間了解之後，就請警政署通令全國各個重要的路，鐵公路、車站、航空站加強措施，但是在中山站它是在路面上，不過這一點我們還是深切的要看看，當時員警執行的過程當中，有沒有可以更好的狀況。」





台北市長蔣萬安：「特別來關心家屬及整個搶救狀況。」

北捷連同中山站，連同嫌犯，一共4死、1命危、4傷，悲傷驚魂夜，也讓誠品緊急停業，配合警方，盡速調查蒐證。

