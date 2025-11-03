從北農250萬到台肥1500萬 葉元之批吳音寧：高級實習生升級了

國民黨立委葉元之日前接受《品觀點》「新聞海景第一排」節目專訪時，針對吳音寧接任台肥董事長一事提出嚴厲批評。他指出，吳音寧從北農總經理年薪250萬，如今跳升至台肥董座年薪1500萬，但專業能力始終受到質疑，堪稱「高級實習生升級版」。

葉元之強調，台肥主要業務80%是化工肥料、10%多是不動產，並跨足新能源氨能領域，吳音寧的農業背景完全不符專業需求。他更質疑，原任董事長李孫榮是嘉南藥理大學校長、化工博士，才做一年就被拔掉，換上不適任的吳音寧，根本是「適任的拔掉、換不適任的」，明顯是政治酬庸。

談到高雄立委初選，葉元之分析，林岱樺大岡山造勢成功打出悲情牌,聲勢再起。他認為正國會林佳龍帶隊力挺後又集體抽腿,可能是刻意演出,既向林岱樺交代,又避免承受黨內壓力。他預測最後將是林岱樺與賴瑞隆對決,並直言邱議瑩想學陳其邁轉型暖男路線「學不像」,「從太妹變市長」難度太高。

針對鄭麗文就任黨主席,葉元之肯定其15分鐘不看稿演說的能力,認為帶來國民黨「全新形象」。但對於鄭麗文「普丁非獨裁者」說法,他不以為然,強調「民選不等於不獨裁,賴清德就是例子」,民主必須搭配法治才能保障人權自由。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《新聞海景第一排》！

