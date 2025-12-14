從匹克球到滑板體驗課 劉哲彰打造新亮點提升新店運動風氣

24825121402

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員劉哲彰近年全力推動新店運動環境升級，早前成功爭取匹克球場設置，讓新店率先迎來兼具流行與全民參與特色的全齡友善運動場域。日前再度展現推動體育教育的行動力，前往直潭社區活動中心「活力天空」滑板中心，陪伴直潭國小學童參與滑板體驗課，看著孩子從緊張到敢於重複挑戰、跌倒再站起來，他直說這份勇氣令人動容。

劉哲彰表示，能促成直潭國小、新北市滑輪板委員會與「活力天空」教練團隊攜手合作，是一份非常有意義的任務。他特別感謝直潭國小校長劉世和積極推展多元體育教育，再加上教練團隊與老師們用心安排教學內容，讓孩子在安全保障下建立平衡、協調與面對挫折的能力。

劉哲彰在課堂上與學童們分享，學滑板前最重要的不是「如何滑」，而是「如何安全落地」。只要懂得使用護具、願意面對跌倒，就能一次次站起來。他看到孩子越摔越勇，心裡充滿感動，直言運動帶來的成長力量，遠比技巧本身還珍貴。現場更邀請台灣目前國際女子街式排名最出色的選手余若荷示範，她剛從日本世錦賽返台，精湛動作讓孩子們驚呼連連，也更直接體會滑板魅力。

劉哲彰強調，滑板不只是運動，更是一堂勇氣課、成長課。他將持續推動更多優質運動資源進入校園，讓新店孩子能接觸更多元的運動形式。同時，他也會延續匹克球場成功經驗，擴大規劃與爭取更多友善運動空間，讓新店成為更具活力、更重視體育教育的城市。

