從十五五規畫看兩岸和平未來

大陸地域廣闊，為協調各區域優化資源配置、達成整體可持續發展，每五年會制定公布一個明確的經濟與社會發展綱要，使區域、社會、市場及早對位國家戰略目標，這是大陸「計畫經濟」的核心，也是政府憑以施政的主軸，因此每一次發表都深受國內外矚目。「十四五」期間，大陸雖歷經3年新冠疫情及川普施加特別關稅和各種限制的巨大衝擊，仍能迅速回歸常軌，社會穩步向前，顯示此一國家政策大綱具有定疑聚力的指標價值，接續的「十五五」規畫將自2026年開展，我們可以由此瞭解大陸政府對未來的預期與努力方向，作為投資與發展的重要參考。

十五五規畫主要依循2020年所設定「兩步走」的長期國家戰略，即以30年為期，前15年（2020-2035）的努力方向在實現社會主義現代化，後15年（2035-2050）的目標則在成為社會主義現代化強國，2026-2030正處於前15年的關鍵階段，具體是要積極推動國家經濟建設，使2035年人均GDP達到中等發達國家水準（約3-4萬美元）。雖然此數字只是美國人均GDP的一半，但因大陸人口基數龐大，以中、美現有經濟數據推算，若未來10年大陸平均GDP增速能維持4％-5％，則2035年全國GDP總量將達39.4萬億美元，極有可能超越美國，整體國力獲得極大提升，這是非常激勵人心的目標。

觀察大陸十五五規畫，國家的成長核心已從突破科技瓶頸、達成自立自強，進一步轉向謀求科技領先，並以創新方式改變原有經濟結構，帶動發展。未來5年大陸政府對AI、綠能、航太、人形機器人、新材料、生物科技等領域的創新與普及都會有更大的投入，以爭取實質技術突破，擴大領先優勢。而基於外貿與國際市場不確定因素較多，大陸經濟也將從依賴出口和外來投資轉成以「內需增長」為主要方向，並系統性地培育電子資訊、綠色環保、食品健康等新增長點，積極拉動居民消費，擴大國內市場規模。政府並將「統籌發展和安全」提升至前所未有的高度，未來在規畫產業政策、區域布局和對外開放時，將深度嵌入糧食、能源、產業鏈、供應鏈、大數據等各方面的安全考量，使消費能與市場穩健配合，並在品質上確保社會可持續發展。整體而言，未來5年大陸並不追求快速或過度增長，GDP成長預期在4.8％-5.3％，年均增速將平穩下移。

在兩岸政策方面，十五五規畫以「推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業」為核心，除承諾不斷完善兩岸交流合作制度與政策，提供國民同等待遇，增進台胞福祉外，也將繼續通過經濟、社會、文化各層面，增進兩岸同胞深度聯結，並聚焦科技產業升級（如半導體、AI），為台商台企創造新合作空間。規畫指明必須堅持一個中國原則的「九二共識」，創造更緊密的共同利益和更包容的發展環境，「以融合發展為主線，以增進福祉為動力，以民族復興為歸宿」，引導兩岸走向和平與統一的未來。

看清十五五的規畫重點，就知道大陸的核心目標是全力朝向2050年成為社會主義現代化強國邁進，這也是14億中國人的夢想，而首要則是積極投入經濟建設，積累國家實力，提高民眾生活福祉。除非戰略自衛，大陸絕對不會引釁滋事挑撥戰爭，自我耗損，更何況兩岸之間乃是中國人的民族情誼，所謂「武力解決台灣問題」乃是最不得已的下下策，台灣民眾如果能認清國際政客挑撥「台獨」的陰謀，為台灣長久的安定繁榮堅定選擇「和平統一」路線，一定可以看到中國人揚眉吐氣，同享國家富強。（作者為台企聯榮譽會長）