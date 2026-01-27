從半導體到居家生活 EOG押注「活氧電解」技術搶進空氣淨化藍海

環保科技新秀EOG團隊以「主動式分解」與「零耗材」，挑戰傳統濾網式空氣清淨機市場。(圖片來源/台灣環保科技新秀EOG團隊)

台灣環保科技新秀EOG團隊（Electro-Oxidation Group）宣佈，將深耕11年的醫療級電解技術轉化為家用消費品，發表全新「無味盒」，試圖以「主動式分解」與「零耗材」兩大競爭優勢，挑戰傳統濾網式空氣清淨機市場。

為測試市場反應，EOG首波選擇「嘖嘖募資平台」上架試水溫。(圖片來源/台灣環保科技新秀EOG團隊)

全球室內空氣品質管理市場持續成長，特別在後疫情時代，消費者對居家環境健康的重視度顯著提升。在此前提下，如何於研發上突圍，成為業者再造市場關鍵；而EOG「無味盒」主打的「零耗材」與「環保永續」訴求，首先切中部分消費者痛點，特別是對頻繁更換濾網感到麻煩、或擔心寵物與幼兒接觸化學物質的家庭更具誘因。不過能否將這些潛在需求轉化為實際購買力，取決於產品性價比。

後疫時代，民眾對居家環境健康的重視顯著提升，EOG「無味盒」滿足市場剛性需求。(圖片來源/台灣環保科技新秀EOG團隊)

成立於2014年的EOG團隊，長期專注於電極材料與電解活氧技術的研發，其技術專利橫跨美、日、歐等國。過去11年間，EOG的產品主要應用於半導體工業、醫療設備及餐飲消毒等高度專業領域，並多次獲得政府單位指定使用。

此次推出的「無味盒」是EOG歷經五年研發的成果。與市面上主流的濾網攔截技術不同，該產品核心採用的「活氧電解技術」能在分子層級主動分解異味與細菌。EOG創辦人指出，這項技術能將自來水電解產生活氧分子，分解完異味後會自動還原為氧氣，實現「滅菌、除臭、帶來含氧量」的良性循環。

另值一提的是，傳統空氣清淨機品牌多依賴「刮鬍刀模式」（Razor and Blade Model），即低價售機、高價賺取後續濾網耗材利潤。然而，EOG無味盒主打「零耗材」設計，無需更換濾網或UV燈管，僅需清水清洗即可維持效能。對耗材支出敏感、或因忘記更換濾網導致二次污染的消費者來說，具備極強的市場吸引力。此外，不含化學添加劑的特性，也精準切中了現代家庭對綠色永續與寵物／幼兒安全的剛性需求。

