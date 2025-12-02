從南韓看台灣關稅恐付「可怕代價」 專家曝對美投資驚人數字：占45%GDP

南韓承諾對美投資3500億美元，並已在國會提出法案，美國因此宣布將南韓關稅調降至15%，並追溯自11月1日起適用，引發韓股大漲。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰今（2）日在個人Youtube頻道指出，南韓的每一個關稅條件都是台灣的啟示，不過卻傳出我國對美投資額恐高達4000億美元、占GDP達45%，讓他直言「南韓18%就在說太高了，何況我們還45%。」

蔡明彰表示，美韓關稅協議確定，稅率降到15%並追溯至11月1日，所以川普給南韓很大的優惠，而其中的重點是取消了「疊加關稅」；在南韓跟台日高度競爭的產業汽車與半導體上，汽車同樣降至15%，半導體稅率雖尚未正式宣布，但保證15%也是最高天花板，等於拿到最惠國待遇。

蔡明彰指出，不過南韓國內仍有批評聲音，反對黨強調對美投資3500億美元，從金額占GDP比重來看，占了GDP的18.7%，比起日本13%、歐盟甚至只有6%，實在是太高了；另一點則是這3500億美元沒有貨幣換匯機制，將導致韓元貶值加劇，韓元今年已貶值8%，是所有亞洲貨幣中貶幅最大。

蔡明彰提到，更進一步來看，南韓投資額中的1500億美元，將拿去幫助「美國造船業再次偉大」，韓華集團已先斥資50億美金蓋造船廠，但比起硬體設備，重點是後面要訓練美國的技術工人才是大問題；台韓出口產品有7成都是競爭關係，所以這些條件都是台灣的參考。

蔡明彰指出，台灣拚在12月將台美關稅協議完成，而我方的3大目標分別是「關稅不疊加並下調」、「232條款取得最惠國待遇」與最重要的「台灣模式」，幫美國興建類似台灣的科學園區。

但蔡明彰強調，重點是我們幫忙訓練美國工人之後，「人才培育了，誰用？給台廠用還可以接受，但萬一這些精英技術工人是給英特爾、格羅方德，甚至是三星美國廠用怎麼辦？」

蔡明彰也說，除了人才之外，外界還有傳言，台灣的對美投資額，包含台積電的話可能高達4000億美元，若從占GDP來看，今年我國的GDP為8843億美元、也就是高達45.2%，「南韓18.7%就在說太高，何況我們還45%，若此傳言為真，我們將是美國前10大貿易順差國裡，投資比重最高的國家。」

