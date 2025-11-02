從印尼移居台灣 《新來的小朋友》導演曝真實心聲

《天才琴手》。（圖／海鵬提供）

記者許瑞麟報導／台中「中山73影視藝文空間」公開11月片單，聚焦第10屆台中國際女性影展，邀請觀眾走進女性視角的影像世界。更上映兩部親情為主軸的電影，包括改編自法國雙胞胎天才鋼琴家「普蕾奈姊妹」的《天才琴手》以及溫馨感人的紀錄片《新來的小朋友》。

《天才琴手》為賣座片《貝禮一家》製作公司最新推出的作品，描述一對雙胞胎天才鋼琴家的深情故事。除由法國父子檔名導菲迪里克波提、瓦倫汀波提聯手執導，更邀請《艾蜜莉在巴黎》女星卡蜜兒拉扎、新銳女星梅蘭妮侯貝爾飾演姊妹。片中多場精彩演奏戲，連東京交響樂團常任指揮佐佐木新平都極力盛讚該片是部「值得觀賞及聆聽的電影」。

《新來的小朋友》。（圖／海鵬提供）

《新來的小朋友》透過一位10歲的印尼裔台灣男孩陳約翰的生活點滴，溫柔訴說關於「家」、「文化」和「歸屬」的深刻議題。中山73也將於11月8日邀請導演陳聖元舉辦講座「家在影像裡：我的臺灣故事」，分享他從印尼到入籍台灣的有趣觀察。

《新來的小朋友》導演陳聖元。（圖／海鵬提供）

