從危地馬拉到巴拿馬：美國從未放棄過對拉美國家的干預

（德國之聲中文網）2026年1月3日凌晨，美軍逮捕了委內瑞拉總統馬杜羅及其妻子西莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）。兩人隨後被移送至美國。馬杜羅在美國面臨毒品恐怖主義指控。

此次美國的軍事行動違反國際法，這也是美國長期干預拉丁美洲事務的最新例證。華盛頓方面通常以維護地區安全為由為其干預辯護。

許多此類干預行動可追溯至門羅主義。門羅主義是一項外交政策原則，盡管其起源於19世紀，但在過去200多年裡，它仍然持續影響著美國的外交政策。

什麼是門羅主義？

門羅主義可以追溯到1823年，當時美國總統門羅（James Monroe）警告歐洲列強不要干涉西半球事務。

廣告 廣告

1904年，西奧多·羅斯福（Theodore Roosevelt）總統對該主義進行了擴展，形成了著名的“羅斯福推論）”（Roosevelt Corollary。羅斯福認為，美國有權干預拉丁美洲國家，以阻止所謂的“長期不法行為”和不穩定局勢。

美國於2025年發布的國家安全戰略指出：“歷經多年的忽視，美國將重申並執行門羅主義，以恢復美國在西半球的主導地位，保護我們的國土以及我們進入該地區關鍵地區的通道。”

特朗普在美軍抓獲馬杜羅後不久也提到了門羅主義，他說：“門羅主義意義重大，但我們已經遠遠超越了它，真的遠遠超越了。現在他們稱之為‘唐羅主義’（Donroe Doctrine）。”

二戰結束後曾發生過5起典型的美國干預拉丁美洲的案例。

1954年危地馬拉：美國中央情報局支持的政變推翻民選政府

冷戰初期，美國支持推翻了危地馬拉民選總統哈科沃·阿本斯（Jacobo Arbenz）。阿本斯推行土地改革，將包括美國聯合果品公司，現為金吉達品牌國際（Chiquita Brands International）在內的財產收歸國有。

艾森豪威爾政府將阿本斯政府視為共產主義威脅，國務卿杜勒斯指責阿本斯實行“共產主義式的恐怖統治”。

美國中央情報局特工支持了一支由危地馬拉流亡者組成的隊伍，並扶植卡洛斯·卡斯蒂略·阿馬斯（Carlos Castillo Armas）擔任總統。阿馬斯迅速廢除了土地改革。

1961年古巴：豬灣事件

1959年菲德爾·卡斯特羅（Fidel Castro）領導古巴共產黨革命後，美國日益擔憂古巴與蘇聯之間的親密關系。艾森豪威爾總統制定了一項推翻卡斯特羅的計劃，並於1961年由肯尼迪總統執行。

1400名由中央情報局訓練的古巴流亡者在距離首都哈瓦那約200公裡的豬灣登陸。他們原本希望借此引發革命並推翻卡斯特羅政權，但該計劃很快失敗。卡斯特羅派遣約2萬名士兵登陸海灘，迫使對方投降。

這次失敗令美國顏面盡失，也加劇了該地區的冷戰緊張局勢。

1973年智利：秘密行動與軍事政變

美國始終對古巴的共產主義統治以及蘇聯在西半球的影響力感到擔憂，因此從一開始就反對智利社會主義總統薩爾瓦多·阿連德（SalvadorAllende）的政府。華盛頓認為阿連德將關鍵產業國有化以及與蘇聯的密切聯系威脅到美國的利益。

盡管美國沒有直接發動政變，但華盛頓試圖通過外交施壓、金融限制、資助反對派團體和反阿連德宣傳來破壞智利的穩定。

1973年9月，由皮諾切特（Augusto Pinochet）領導的智利軍方推翻了阿連德政權。阿連德在政變中身亡。皮諾切特接管了政權。

這位右翼獨裁者隨後統治智利長達17年，終結了智利46年的民主歷史。他的政權被認為要為大規模的“被失蹤”和酷刑負責。

1983年格林納達：代號“緊急狂暴行動”（OperationUrgent Fury）

格林納達是一個位於委內瑞拉北部160公裡、人口只有11萬的加勒比海島國，曾是英國殖民地，於1974年正式獨立。

1983年，該國政權內部鬥爭達到白熱化，以莫裡斯·畢曉普（Maurice Bishop）為首的政府被軍方策動政變推翻，之後又連同其內閣一起被處決。

美國總統裡根下令入侵格林納達。他聲稱此舉是為了保護美國公民並確保地區安全。

戰後，格林納達的軍隊被永久解散，防務由地區安全體系負責，並重新加入英聯邦。

聯合國大會對此次入侵予以強烈批評，並指出此次干預“公然違反國際法，侵犯了格林納達的獨立、主權和領土完整”。

1989年巴拿馬：代號“正義事業”（Operation Just Cause）

1989年12月，美國總統老布什以代號“正義事業”，部署約24000名士兵對巴拿馬發動全面入侵，旨在推翻曼努埃爾·諾列加（Manuel Noriega）將軍的政權。

諾列加曾是美國的盟友，此次入侵後，他被美國以販毒、敲詐勒索和洗錢等罪名起訴並被送進監獄。

有學者指出，入侵巴拿馬是美國首次與冷戰無關的重大對外軍事行動，可視為新興世界秩序下單邊主義的早期雛形。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: Amy Stockdale