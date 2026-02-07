從危樓到新家 樹林潭興街自主更新寫下新頁

樹林潭興街海砂屋自主更新案開工動土圓滿合影。(圖:新北市都市更新處提供)

新北市都市更新處七日表示，經過住戶漫長的等待，位於樹林潭興街的海砂屋自主更新案，迎來重要的開工動土典禮。這場典禮不僅標誌著工程的開始，也是住戶們團結努力、改變居住環境的重要里程碑。

這個基地原本是一棟超過三十年歷史的五層樓公寓，自九十五年被認定為海砂屋後，住戶們開始自主更新，成立更新會，並取得住戶的共識，齊心重建家園。在市府的輔導下，社區重建的過程變得更加透明與順利。面對海砂屋崩塌的恐懼，更新會與住戶們經過多次的溝通與協調，最終以對「安全家園」的共同渴望，成功完成了一一五年一月的全區建物拆除。

在市府的積極推動下，本案響應「都更二箭」政策，未來將興建三棟地上十五層、地下三層的大樓，共計一百七十七戶。除了提升居住品質，社區還將設置「公共托老中心」，將危險建築轉變為公益性宜居空間。

如今，看到居住數十年的老屋已經拆除，住戶們雖然心中有些不捨，但更多的是對未來的期待。今天的動土儀式象徵著這片土地將不再是危險的建築，而是即將成為希望的地方。透過自主更新的力量，潭興街的住戶們將迎來全新的安全家園。

為了加速危險建築的重建，民眾除了參加一般的都更，還可以透過防災都更二點零專案及危老都更等多種重建方式。目前新北市已辦理一百五十四件海砂屋鑑定案件，其中超過一半已進入都更及重建程序，其餘案件也在持續整合。截至一一五年一月二十一日，已累積申請二千一百九十三件，核准一千五百四十一件，市長任內的核准量是過去二十年的九倍以上，未來將繼續推動危險建物的重建。