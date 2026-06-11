從去除愛滋歧視到性別友善 台東馬偕打造平等醫療服務





【NOW健康 吳思奕／台東報導】醫院是救人的地方，在神聖的醫療使命面前，所有的醫護人員對於來醫院就診的病人都應是一視同仁。為打造以病人為中心的友善醫療環境，確保平等就醫權益，台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院（以下簡稱台東馬偕）於6月11日上午在1樓大廳辦理「營造友善醫療服務 全院愛滋去歧視」專題活動，會中邀請台東馬偕感染科任林慧琼主及醫師許瀚仁，針對「愛滋病與治療最新趨勢」、「認識多元性別」以及「性別友善醫療服務」等核心議題進行經驗分享。期望藉由此次專題，杜絕任何因疾病身分而產生的差別待遇。



消除愛滋就醫歧視 打造零污名與醫療平權環境



會中亦安排台東地區友善舞蹈藝術表演，期待透過專業舞蹈演出，具象化醫療平權的理念，打破社會對愛滋（HIV）的標籤，進而倡議零污名的就醫環境。最後，全體與會人員共同宣誓「專業醫療愛無懼、友善環境愛無距」，為活動劃下句點。

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台東馬偕為提升愛滋醫療品質、消除就醫歧視，並落實全人照護，今年起加入愛滋病指定醫事機構整合式服務計畫，推動友善醫療環境。不僅於院內成立「營造愛滋友善醫療服務組」，由副院長擔任主任委員，結合各相關部門，全面盤點院內服務流程，積極發掘潛在問題，並推動教育宣導與持續改善。也提供就醫者匿名意見信箱，傾聽感染者就醫經驗，據以優化服務流程。同時亦著手全面去除院內愛滋感染者重大訊息註記，確保醫護人員能以更公平一致的方式提供醫療照護。



愛滋已可控如慢性病 推U＝U與多元醫療觀念



林慧琼表示，過去由於社會對愛滋病認識不足，對愛滋病患者往往存在恐懼與誤解。但隨著醫療科技的進步，愛滋病已逐漸被視為像高血壓一樣，可以透過藥物有效控制的慢性病。只要穩定規律服藥，使病毒量達到「測不到」的狀態，即不具傳染力，這正是「U＝U（測不到＝不傳染）」的核心概念。而目前愛滋病（HIV）的標準治療為雞尾酒療法，主要透過合併使用至少3種抗病毒藥物，有效壓制病毒、重建免疫力，且每日只要服用一次，大幅減少傳統藥物的煩瑣及後遺症。



許瀚仁也在會中分享，他以已故影星張國榮為例，社會中至今仍可見性別歧視與刻板印象的存在。社會上存在著多元性別，「性別認同」是指個人心理上對自己性別的歸屬感，而「性傾向」則是個人傾向被什麼性別的人所吸引，兩者意義不同但卻同時存在。



許瀚仁以自身的朋友為例，該友人本身性別認同是女生，但性別傾向亦為女性，雖顛覆大家對性別的認識，但卻真實存在。醫療院所推動友善醫療環境，不僅是關注特定弱勢族群，更涵蓋了所有前來就醫的民眾，確保大家都能享有公平的就醫權。



# 首圖來源／台東馬偕提供



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