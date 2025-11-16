從參與到改變 大台中企業志工日號召35家企業共襄盛舉
企業志工超人益起來，共創美好未來！台中市府社會局與拓凱教育基金會，15日攜手舉辦「2025大台中企業志工日」，號召35家企業近300人共襄盛舉。社會局長廖靜芝代表市長盧秀燕頒贈拓凱教育基金會及參與的企業感謝狀，鼓勵更多企業領袖及員工夥伴共同推動志願服務，創造公益價值。
社會局表示，大台中企業志工日起源於2011年企業社會責任論壇，邁入第15年。感謝拓凱教育基金會協助企業訓練合格志工，作為企業志工資源的教育與推廣平台。今年媒合29間社福團體志願服務需求方案，包含物資捐贈、送餐服務與身心障礙者、兒少、長輩活動陪伴等，期盼更多市民和企業加入，發揮善的影響力，實現「台中志工，幸福傳遞中」。
社會局說明，此次拓凱教育基金會特別邀請立法院副院長江啟臣，演講「從參與到改變，志願服務的影響力地圖」，分享從學術研究走入公共事務參與，以志願服務的精神，讓企業、政府及社會攜手，使社會參與帶來社會改變。江副院長、廖局長與拓凱教育基金會董事長沈文振，交流公私部門協力推動志願服務；活動會場展示企業志工歷年來的服務成果，呈現大台中企業志工服務的成長軌跡。
社會局指出，各局處在不同服務領域也有企業志工參與服務，例如文化局教育文教基金會及網銀社會福利基金會，與台中市立圖書館的行動圖書車，進到偏鄉小學演說故事；由漢翔航空工業員工組成的社會局社團法人中華漢翔百元扶幼協會，陪伴弱勢家庭兒少完成單車環島圓夢；拓凱教育基金會號召夥伴至聖愛山莊淨山。
拓凱教育基金會董事長沈文振表示，「時間是最慷慨的付出，志工是最快樂的生命」希望以企業為起點，鼓勵員工與眷屬關懷社會與環境，在有能力和資源的情況下不吝於付出，投身公益與慈善。
台中市志工媒合平台建置企業志工團體專區(https://niurl.cc/GuPCZW)，迄今媒合8家企業單位，運用美工、簡易修繕、數位能力、攝影等專長於親子館、兒少安置機構等社福單位提供志願服務，鼓勵有專長及服務熱忱的企業加入志願服務行列，共創美好未來。
